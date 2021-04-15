Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней

Москва, 15 апреля. Судья Сергей Лапочкин временно отстранен от любой футбольной деятельности.

Контрольный, этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об отстранении российского арбитра Сергея Лапочкина. Срок его дисквалификации отсчитывается с 25 марта. В течение 90 дней арбитру из Санкт-Петербурга запрещено заниматься любой футбольной деятельностью, сообщили в службе коммуникаций РФС.

Решение об отстранении Лапочкина может быть связано с его работой на матче Лиги Европы между «Вентспилсом» и «Бордо». По данным СМИ, судья не сообщил, что неизвестные люди предлагали ему оказать влияние на исход поединка.

Ранее стало известно, что шведского форварда Златана Ибрагимовича могут дисквалифицировать на три года. ФИФА применит санкции в нападающему, если будет доказано, что он является акционером букмекерской компании.