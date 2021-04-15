Эфир: Есть ли в России вменяемая оппозиция, обсудили в медиацентре «Патриот»

В четверг, 15 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция».

В сентябре этого года в России пройдут выборы в Государственную думу. Информированность россиян о предстоящих выборах достаточно высокая. Согласно данным опроса Института социального маркетинга, 42% российских граждан намерены принять участие в осенних выборах. Плюс еще 13% заявили, что, скорее, примут в них участие, то есть более половины россиян будут голосовать.

В ходе того же опроса граждане высказали предпочтения следующим образом. За «Единую Россию» отдали бы свой голос 32%. КПРФ набрала бы 16%, ЛДПР — 9%, «Справедливая Россия — За правду» — 8%, «Яблоко» — 4%, «Российская партия пенсионеров — За социальную справедливость» — 4%, «Новые люди» — 1%. Затруднились с ответом 19% опрошенных.

Интересен и прогноз на новый состав Госдумы: 40% опрошенных считают, что список партий будет расширен, а 45% полагают, что никакие другие партии, кроме нынешней парламентской четверки, не сумеют преодолеть пятипроцентный барьер.

Но вот вопрос — какие из упомянутых партий можно считать оппозиционными? Согласно данным Министерства юстиции России, на 14 апреля 2021 года в стране зарегистрировано 34 политических партии:

всероссийская политическая партия «Единая Россия»;

политическая партия «Коммунистическая Партия Российской Федерации»;

политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;

политическая партия «Патриоты России»;

политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;

социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

всероссийская политическая партия «Партия роста»;

политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

политическая партия «Демократическая партия России»;

политическая партия «Партия прогресса»;

политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»;

политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;

политическая партия «Коммунисты России»;

общественная организация — политическая партия «Российский общенародный союз»;

всероссийская политическая партия «Партия за справедливость!»;

Политическая партия социальной защиты;

общественная организация всероссийская политическая партия «Гражданская сила»;

политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

политическая партия «Гражданская Платформа»;

всероссийская политическая партия «Партия дела»;

всероссийская политическая партия «Родина»;

политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;

всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;

политическая партия «Партия возрождения России»;

всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;

политическая партия «Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»;

политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;

политическая партия «Альтернатива для России (Партия социалистического выбора)»;

политическая партия «Партия малого бизнеса России»;

политическая партия «Народно-патриотическая партия России — Власть народу»;

политическая партия «Новые люди»;

политическая партия «За правду»;

политическая партия «Зеленая альтернатива»;

политическая партия «Партия прямой демократии».

Некоторые наблюдатели склонны называть оппозицией любую из представленных в списке 33 партий, кроме «Единой России». Другие политологи говорят о сходстве позиций у большинства партий и не видят оппозиции в России вообще.

В рамках эфира журналисты ФАН выяснили, кто и почему может претендовать на звание оппозиции в России. На вопросы ответили: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, политолог, журналист Юрий Светов.