Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:48
Армия
В NI рассказали, как легендарный советский «Иосиф Сталин» напугал Запад
18:47
Армия
В Японии впервые за 30 лет пройдут общенациональные военные учения
18:47
Весь мир
Активисты ЦАР назвали призыв ООН к проведению диалога с боевиками недопустимым
18:46
Общество
Экс-заместитель Васильевой формирует новый профсоюз врачей «без Навального» и политики
18:43
Политика
Политолог Светов заявил, что явка на выборы в Госдуму может составить более 50%
18:42
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подарил супруге на день рождение чужой салют
18:40
Общество
Престарелый хаски обожает кататься с хозяином на мотоцикле по Америке. ФАН-ТВ
18:39
Наука
Изменены привычные представления о тайне девятой планеты Солнечной системы
18:37
Общество
Двадцатилетнюю курянку обвинили в совращении подростка
18:37
Политика
Спикер Госдумы назвал санкции Вашингтона недружественными и предсказуемыми
18:37
Общество
Требование Навального выдать Коран вызвало скепсис у пользователей Сети
18:37
Экономика
Uniper из Германии превратит угольную электростанцию в водородный кластер
18:36
Общество
Стали известны сроки поставки третьей вакцины от COVID-19 «КовиВак» в Петербург
18:35
Политика
Политолог Мухин объяснил паническое бегство СМИ-иноагентов из России
18:35
Весь мир
Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
18:34
Происшествия
«Братва» завалила цветами могилу убитого Алика Рыжего
18:32
Общество
Россиянам не придется сдавать тест на COVID-19 для поездки в Абхазию
18:32
Происшествия
Исчезнувший настоятель монастыря найден мертвым в костромском лесу
18:31
Весь мир
Акция против присутствия миротворцев в ЦАР прошла перед офисом ООН в Банги
18:30
Общество
Калининградский полицейский отказался от взятки в 400 евро
Все новости
Эфир: Есть ли в России вменяемая оппозиция, обсудили в медиацентре «Патриот»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Политика

Эфир: Есть ли в России вменяемая оппозиция, обсудили в медиацентре «Патриот»

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция».

В четверг, 15 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция».

В сентябре этого года в России пройдут выборы в Государственную думу. Информированность россиян о предстоящих выборах достаточно высокая. Согласно данным опроса Института социального маркетинга, 42% российских граждан намерены принять участие в осенних выборах. Плюс еще 13% заявили, что, скорее, примут в них участие, то есть более половины россиян будут голосовать.

В ходе того же опроса граждане высказали предпочтения следующим образом. За «Единую Россию» отдали бы свой голос 32%. КПРФ набрала бы 16%, ЛДПР — 9%, «Справедливая Россия — За правду» — 8%, «Яблоко» — 4%, «Российская партия пенсионеров — За социальную справедливость» — 4%, «Новые люди» — 1%. Затруднились с ответом 19% опрошенных.

Интересен и прогноз на новый состав Госдумы: 40% опрошенных считают, что список партий будет расширен, а 45% полагают, что никакие другие партии, кроме нынешней парламентской четверки, не сумеют преодолеть пятипроцентный барьер.

Но вот вопрос — какие из упомянутых партий можно считать оппозиционными? Согласно данным Министерства юстиции России, на 14 апреля 2021 года в стране зарегистрировано 34 политических партии:

  • всероссийская политическая партия «Единая Россия»;

  • политическая партия «Коммунистическая Партия Российской Федерации»;

  • политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;

  • политическая партия «Патриоты России»;

  • политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;

  • социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

  • всероссийская политическая партия «Партия роста»;

  • политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

  • политическая партия «Демократическая партия России»;

  • политическая партия «Партия прогресса»;

  • политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»;

  • политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;

  • политическая партия «Коммунисты России»;

  • общественная организация — политическая партия «Российский общенародный союз»;

  • всероссийская политическая партия «Партия за справедливость!»;

  • Политическая партия социальной защиты;

  • общественная организация всероссийская политическая партия «Гражданская сила»;

  • политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

  • политическая партия «Гражданская Платформа»;

  • всероссийская политическая партия «Партия дела»;

  • всероссийская политическая партия «Родина»;

  • политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;

  • всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;

  • политическая партия «Партия возрождения России»;

  • всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;

  • политическая партия «Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»;

  • политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;

  • политическая партия «Альтернатива для России (Партия социалистического выбора)»;

  • политическая партия «Партия малого бизнеса России»;

  • политическая партия «Народно-патриотическая партия России — Власть народу»;

  • политическая партия «Новые люди»;

  • политическая партия «За правду»;

  • политическая партия «Зеленая альтернатива»;

  • политическая партия «Партия прямой демократии».

Некоторые наблюдатели склонны называть оппозицией любую из представленных в списке 33 партий, кроме «Единой России». Другие политологи говорят о сходстве позиций у большинства партий и не видят оппозиции в России вообще.

В рамках эфира журналисты ФАН выяснили, кто и почему может претендовать на звание оппозиции в России. На вопросы ответили: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, политолог, журналист Юрий Светов.

выборы оппозиция госдума
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Политика / Эфир: Есть ли в России вменяемая оппозиция, обсудили в медиацентре «Патриот»
Рейтинг@Mail.ru