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Синоптики спрогнозировали комфортную погоду на майские праздники в России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин
Общество

Синоптики спрогнозировали комфортную погоду на майские праздники в России

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга на майские праздники ожидают комфортные климатические условия, рассказали синоптики.

Москва, 15 апреля. Жителей Москвы и Санкт-Петербурга на майские праздники ожидают комфортные климатические условия, рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в период с 1 по 10 мая в столице России и городе на Неве столбики термометров будут показывать от +10 до +14 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, передает издание «Солидарность».

Первомай принесет в Москву аномальное тепло до +19 градусов. Такая же комфортная погода в первые дни третьего весеннего месяца ожидается и на юге страны. Синоптики не обещают в регионах летней жары, но и дождей не будет. Не исключено, что осадки могут выпасть на Северном Кавказе.

Первые весенние грозы пройдут в Москве и Подмосковье уже 16 апреля. Информацией об этом поделились специалисты погодного центра «Фобос».

погода синоптики первое мая
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