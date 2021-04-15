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Греция назвала два условия открытия границ для россиян
pixabay.com
Общество

Греция назвала два условия открытия границ для россиян

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:02
Жители России смогут путешествовать по территории Греции уже в апреле при соблюдении двух условий. Такую информацию предоставил Министр туризма страны Харис Теохарис.

Афины, 15 апреля. Жители России смогут путешествовать по территории Греции уже в апреле при соблюдении двух условий. Такую информацию предоставил Министр туризма страны Харис Теохарис.

Пересечь границу Греции смогут только привитые от коронавируса россияне с отрицательным результатом теста на COVID-19. При соблюдении этих двух условий граждане РФ смогут прилетать на греческие курорты уже с 19 апреля, обратил внимание Теохарис.

Положительный результат теста на коронавирус получил 304 тыс. жителей Греции с начала 2020 года. Более 93 тыс. пациентов уже завершили лечение от заболевания. Греция признала российский препарат «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами от COVID-19.

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