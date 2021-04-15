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Программу «Дальневосточный гектар» расширят на территорию Арктики
pixabay.com  /  PD
Экономика

Программу «Дальневосточный гектар» расширят на территорию Арктики

Правительство Российской Федерации намеревается расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны.

Москва, 15 апреля. Правительство Российской Федерации намеревается расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны.

Об этом стало известно из заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе заседания кабмина 15 апреля. Данная программа действует с 2016 года: за время ее работы участки смогли получить более 90 тысяч граждан.

«Еще один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики — распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар», — заявил глава кабмина.

Он уточнил, что о данной мере просили российские предприниматели. Также было добавлено, что границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар, будут расширены. Граждане смогут воспользоваться возможностью по упрощенной процедуре и в сокращенный срок, пишет «Ямал-Регион».

Председатель российского правительства также утвердил перечень дополнительных мер поддержки операторов в сфере выездного туризма. Это было сделано на фоне ограничения авиасообщения с Турцией, что оказывает сильное влияние на отрасль.

кабмин арктика мишустин дальневосточный гектар
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