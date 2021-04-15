Программу «Дальневосточный гектар» расширят на территорию Арктики

Москва, 15 апреля. Правительство Российской Федерации намеревается расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны.

Об этом стало известно из заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе заседания кабмина 15 апреля. Данная программа действует с 2016 года: за время ее работы участки смогли получить более 90 тысяч граждан.

«Еще один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики — распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар», — заявил глава кабмина.

Он уточнил, что о данной мере просили российские предприниматели. Также было добавлено, что границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар, будут расширены. Граждане смогут воспользоваться возможностью по упрощенной процедуре и в сокращенный срок, пишет «Ямал-Регион».

Председатель российского правительства также утвердил перечень дополнительных мер поддержки операторов в сфере выездного туризма. Это было сделано на фоне ограничения авиасообщения с Турцией, что оказывает сильное влияние на отрасль.