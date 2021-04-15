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Медсестра пыталась задушить новорожденного сына в больнице под Астраханью
pixabay.com  /  PD
Происшествия

Медсестра пыталась задушить новорожденного сына в больнице под Астраханью

36-летней медсестре из Астраханской области грозит до четырех лет тюрьмы за попытку убить своего новорожденного сына.

Астрахань, 15 апреля. Медицинская сестра пыталась задушить своего новорожденного мальчика прямо на рабочем месте. Как стало известно ФАН, женщина одна воспитывает троих малолетних детей.

Преступление было совершено еще 23 марта, однако об этом стало известно только сейчас. Правоохранители выяснили, что 36-летняя подозреваемая в совершении преступления никому не сообщала о своей беременности. Не вставала она и на учет к врачу-гинекологу.

В ту ночь женщина находилась на ночном дежурстве в участковой больнице Икрянинского района. В какой-то момент у нее начались схватки. Она забежала в душевую комнату, где и родила здорового мальчика. После этого она перенесла ребенка на склад больницы и решила его убить. Для этих целей она обмотала голову младенца целлофановым пакетом и завернула в одеяло. Потом попыталась вынести из учреждения еще живого мальчика, чтобы закопать в безлюдном месте.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Покушение на убийство новорожденного». Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Астраханской области Андрей Хегай.

Новорожденного ребенка спасли сотрудницы медицинского учреждения.

«Мальчику повезло. Можно сказать, он родился под счастливой звездой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Одна из медицинских сестер обратила внимание на странное поведение коллеги по работе, которая вела себя неадекватно. Женщина также поняла, что подозреваемая в руках держит ребенка».

У нерадивой мамаши тут же отобрали мальчика и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи оказали квалифицированную помощь новорожденному, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Если вина подозреваемой будет доказана в суде, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.

дети больница уголовное дело младенец астраханская область
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