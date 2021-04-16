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Это заведомая ложь: Анатолий Вассерман о планах скандинавских авиалиний
ФБА «Экономика сегодня»  / 
Общество

Это заведомая ложь: Анатолий Вассерман о планах скандинавских авиалиний

По словам телеведущего, лозунги зеленых движений прикрывают стремление взять под контроль все мировое производство.

Лозунги зеленых движений по защите окружающей среды прикрывают стремление взять под контроль все мировое производство. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что финский перевозчик Finnair и норвежская компания Wideroe объявили о планах приобрести самолеты с электрическими двигателями вместо обычных топливных.

«Если людям хочется выбросить на ветер больше денег, так кто же им запретит. В данном случае деньги выбрасываются на ветер в буквальном смысле», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также привел конкретные примеры того, что декламируемые цели защитников экологии на деле в наше время попросту недостижимы.

«За подобными инициативами стоит так называемая зеленая повестка, то есть желание контролировать всю мировую энергетику, а значит, и все мировое производство, под предлогом защиты окружающей среды. Кстати, замечу, что в расчете на единицу вырабатываемой продукции так называемое зеленое фермерство приносит окружающей среде заметно больший ущерб, нежели хозяйства, опирающиеся на более-менее промышленные технологии производства. Так же и экологически чистые автомобили приносят в расчете на тонно-километр перевозок больший ущерб, чем работающие на обычном органическом топливе», — пояснил журналист.

Это заведомая ложь: Анатолий Вассерман о планах скандинавских авиалиний
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что не стоит относиться ко все зеленым инициативам с необоснованным воодушевлением.

«В данном случае экологические лозунги — это заведомая ложь, цель которой — взять под контроль все производство в мире», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил, почему Япония не попросит помощи с «Фукусимой-1» у России.

экология вассерман авиалинии
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