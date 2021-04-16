Это заведомая ложь: Анатолий Вассерман о планах скандинавских авиалиний

Лозунги зеленых движений по защите окружающей среды прикрывают стремление взять под контроль все мировое производство. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что финский перевозчик Finnair и норвежская компания Wideroe объявили о планах приобрести самолеты с электрическими двигателями вместо обычных топливных.

«Если людям хочется выбросить на ветер больше денег, так кто же им запретит. В данном случае деньги выбрасываются на ветер в буквальном смысле», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также привел конкретные примеры того, что декламируемые цели защитников экологии на деле в наше время попросту недостижимы.

«За подобными инициативами стоит так называемая зеленая повестка, то есть желание контролировать всю мировую энергетику, а значит, и все мировое производство, под предлогом защиты окружающей среды. Кстати, замечу, что в расчете на единицу вырабатываемой продукции так называемое зеленое фермерство приносит окружающей среде заметно больший ущерб, нежели хозяйства, опирающиеся на более-менее промышленные технологии производства. Так же и экологически чистые автомобили приносят в расчете на тонно-километр перевозок больший ущерб, чем работающие на обычном органическом топливе», — пояснил журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что не стоит относиться ко все зеленым инициативам с необоснованным воодушевлением.

«В данном случае экологические лозунги — это заведомая ложь, цель которой — взять под контроль все производство в мире», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил, почему Япония не попросит помощи с «Фукусимой-1» у России.