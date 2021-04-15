Топ-5 мировых достопримечательностей, которые были объяты пламенем

Ровно два года назад, 15 апреля, Собор Парижской Богоматери был охвачен пламенем, за этой катастрофой наблюдал весь мир. Сначала огонь полностью уничтожил большую часть деревянной кровли, часы и шпиль. Последний рухнул на каменный свод и пробил его в трех местах.

Собор Парижской Богоматери возводили с 1163 по 1345 годы. Он построен в готическом стиле, высота — 35 метров. На главном фасаде — скульптурные группы, изображающие эпизоды из Евангелия. Верхняя часть фасада украшена фигурами горгулий и химер. С 1991 года собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас в Париже идет реставрация собора, вначале планируется восстановить само здание, включая шпиль, а затем и интерьер. Завершить работы планируется в 2024 году.

ФАН собрал топ-5 мировых достопримечательностей, которые были уничтожены огнем.

Стеклянный дворец

Стеклянный дворец — несохранившийся выставочный зал в Мюнхене. Здание из стекла и чугуна было построено в 1854 году под четким контролем архитектора Августа фон Фойта. Именно там проводились ежегодные выставки немецкого и международного искусства.

В 1931 году пожар в Стеклянном дворце полностью разрушил его. Известно, что в 3:30 ночи сработала пожарная сигнализация, а уже к утру в здании вместо трех тысяч произведений искусства остался только пепел. Огонь расплавил стекло и стальные несущие конструкции, а среди сгоревших произведений искусства были 110 картин из специальной выставки «Произведения немецких романтиков от Каспара Давида Фридриха до Морица фон Швинда».

wikipedia.org / Universität Trier / Общественное достояние

Намдэмун

Намдэмун — это один из старейших архитектурных памятников Сеула, построенный в 1398 году. Он входит в список национального достояния Кореи под первым номером. Строительство ворот Намдэмуна началось в 1395 году и было завершено в 1398 году.

Намдэмун выдержал многое, включая Корейскую войну 50-х годов. Уничтожил ворота пожар, который произошел 11 февраля 2008 года. Известно, что поджог их местный житель, озлобленный на власть. В течение трех часов более 100 пожарных безуспешно пытались потушить огонь, но деревянная часть памятника сгорела дотла. В 2012 году памятник архитектуры был восстановлен.

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Библиотека Цельса

Библиотека Цельса — символ античного Эфеса и его визитная карточка. Она была построена в 135 году н. э. Руководитель строительства, архитектор Аквил, был сыном известного римского проконсула Цельса. В то время размер библиотеки ставил ее на третье место по величине во всей Римской империи. В ней было более 14 тысяч свитков.

В середине III века на территории современной Турции, где и находилось здание, происходили столкновения с готами. Во время их очередного набега возник пожар, после которого от Библиотеки Цельса остался только фасад. Уникальные записи полностью сгорели.

Сейчас на библиотеку полюбоваться приезжают туристы, поскольку фасад здания сохранился до наших дней.

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Екатерингофский дворец

Когда Петр I захватил два шведских корабля, он решил в память об этой победе заложить в 1711 году деревянный дворец и парк, которые впоследствии подарил своей супруге Екатерине. За этот проект отвечал итальянский архитектор Доменико Трезини.

На территории Екатерингофского дворца был разбит сад, а само здание было украшено балюстрадами и резными гербами.

В 1825 во дворце открыли музей эпохи Петра I (первый в России музей-дворец), но он просуществовал недолго: уже в 1848 из него начали постепенно вывозить экспонаты.

Первый пожар произошел 1923, но был он не разрушающим. После этого огонь возвращался еще дважды: в 1925 и 1926 годах. После последнего пожара остатки дворца были разобраны.

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Дворец Сан-Кристован

Дворец Сан-Кристован был основан в 1803 году в Рио-де-Жанейро, он принадлежал португальскому купцу Элиашу Антониу Лопешу. Через пять лет он преподнес эту усадьбу в качестве подарка королевскому двору Португалии.

2 сентября 2008 года во дворце, который стал музеем, произошел пожар. Известно, что возгорание произошло около 19:30, когда в здании кроме охранников никого не было.

Огонь уничтожил почти всю коллекцию музея (в ней насчитывалось порядка 20 миллионов экспонатов, посвященных разным культурам) и само здание.

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