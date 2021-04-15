Жителей Владимира пригласили поучаствовать в фестивале «Велолето-2021»

Владимир, 15 апреля. Пятый Всероссийский фестиваль велоспорта для всей семьи «Велолето-2021» пройдет в Суздале в июле.

Согласно предварительной информации, мероприятие должно пройти в городе с 9 по 11 июня. Планируется, что в нем примут участие около трех тысяч спортсменов, самыми маленькими из которых станут двухлетние малыши. В общей сложности организаторы фестиваля рассчитывают на аудиторию примерно в 10 тысяч человек. Больше всего гостей ожидается из Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Московской областей.

Программа фестиваля будет состоять из соревнований различного уровня для профессионалов и любителей. Среди них будет маунтинбайк, групповая шоссейная гонка, соревнования на беговелах, велобиатлон, триатлон, а также коллективный заезд по городу, сообщают «Владимирские вести».

Специально для гостей спортивного мероприятия его организаторы подготовили ярмарку, лотерею и концерт. Также в Суздале будут проводить велоэкскурсии, велоквесты и велопоходы.

На днях власти Москвы сообщили об открытии 32 пунктов проката спортинвентаря в парках. В общей сложности точки проката будут работать на 26 парковых территориях. Все жители и гости российской столицы смогут взять в аренду велосипеды, гироскутеры, самокаты, веломобили, скейтборды и многое другое.