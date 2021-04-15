Ефим Шифрин поделился архивным кадром в день рождения Пугачевой

Москва, 15 апреля. Артист эстрады и юморист Ефим Шифрин тепло поздравил с днем рождения свою давнюю подругу, певицу Аллу Пугачеву. В честь праздника он опубликовал архивный снимок с именинницей.

Примадонна российской эстрады 15 апреля принимает поздравления с днем рождения от поклонников и коллег по цеху. Пугачевой исполнилось 72 года. С утра наследники певицы Лиза и Гарри устроили именитой маме целый концерт. Они приготовили ей стихотворения, а также смастерили подарки своими руками.

В соцсетях артистку наперебой поздравляют звезды шоу-бизнеса. Так, в своем Instagram-аккаунте трогательно обратился к Примадонне Ефим Шифрин, с которым исполнительница дружит уже долгие годы. Свои пожелания он сопроводил архивным снимком, сделанным, судя по всему, на одном из концертов, где они вместе выступали.

«С днем рождения, Алла. Любви, здоровья, удачи, благополучия близких!» — написал Ефим Шифрин.

Знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в день рождения Пугачевой признался, что с нетерпением ждет приезда певицы на его родину. Именно он написал Примадонне огромное количество композиций, ставших настоящими народными хитами. По словам Паулса, он часто вспоминает совместные выступления со звездой.