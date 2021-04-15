Баранец объяснил, почему России не стоит волноваться из-за «устрашающих» учений НАТО

Москва, 15 апреля. Попытки стран Североатлантического альянса повлиять на российскую политику проведением учений и маневров своих войск заведомо обречены на полный провал.

Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью изданию iReactor. По его словам, организаторы недавно начавшихся учений НАТО на полигонах Германии официально провозгласили своей целью «устрашение России», что является сугубо политизированным заявлением.

«Это никак не страшит и не может страшить Россию. Мало ли на каком-то там немецком полигоне проводятся микроскопические учения», — высмеял саму идею проведения подобных маневров Баранец.

Полковник запаса отметил тягу стратегов НАТО к пафосным названиям своих учебных тренировок и объяснил, почему России не стоит волноваться из-за проведения учений Альянса.

«Угроза — это когда 29 армий НАТО ринутся на российские границы. Вот это может для нас представлять угрозу. А остальное — это все мышиная возня», — резюмировал эксперт.

Ранее Баранец перечислил признаки явной деградации Вооруженных сил Украины.