Житель Иркутской области спас ребенка из горящей квартиры

Иркутск, 15 апреля. Мужчина приехал в гости к матери и почувствовал в подъезде запах гари. Определив его источник, он вломился в квартиру, где горела штора, и находился четырехлетний мальчик.

Отважный житель Ангарска вынес ребенка из помещения и отнес его к своей родительнице. Затем горожанин вернулся в задымленную жилплощадь и потушил огонь на подоконнике. Там горели занавеска и личные вещи хозяйки, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Прибывшая на место происшествия бригада спасателей ликвидировала последствия возгорания. Медики осмотрели малыша и установили, что в специальной помощи он не нуждается. Мужчина, который спас дошкольника, будет представлен к ведомственной награде.

Полицейский из Курска спас из огня парализованного соседа, сообщал ФАН.