Правоохранители республики Марий Эл начали спецоперацию по поимке рыбаков-браконьеров

Йошкар-Ола, 15 апреля. Спецоперация «Нерест-2021» стартовала в республике Марий Эл. Полицейским помогут сотрудники смежных ведомств, а количество рейдов будет увеличено.

Мероприятие организовано МВД совместно с природоохранными структурами. По данным издания «Медиапоток», операция продлится до 10 июня.

Повышенного внимания удостоятся подозрительные транспортные средства, будут проводиться обыски. Также усилят патрулирование мест отлова рыбы и маршрутов транспортировки улова с целью реализации.

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности. В некоторых случаях браконьерство подпадает под статью УК РФ и карается двумя годами тюремного заключения.