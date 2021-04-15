Глава ДНР готовит обращение к Владимиру Путину

Донецк, 15 апреля. Глава ДНР Денис Пушилин готовит три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают донецкие СМИ.

Одно из обращений касается просьбы включить Донецкую Народную Республику в состав Российской Федерации, передает Rusonline.org. Согласно данным журналистов, в первом варианте глава ДНР попросит президента России о военной помощи Донбассу. Во втором варианте Пушилин будто бы предложит включить республику в состав России. Там же он пишет о референдуме, проведенном в мае 2014 года среди жителей Донецкой Народной Республики и их желании стать частью РФ.

В третьем варианте письма Денис Пушилин якобы предложит Владимиру Путину признать независимость ДНР и заключить соглашение о дружбе и сотрудничестве. В каждом обращении автор благодарит Россию за оказываемую помощь и подчеркивает признание ею документов, выданных жителям республики.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы Украины нарушили соглашение о прекращении огня в Донбассе. За 14 апреля на территории ДНР силовики совершили пять огневых провокаций.