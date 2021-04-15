Тейлор Свифт раскрыла, кому посвятила песню Hey Stephen

Лос-Анджелес, 15 апреля. Американская кантри-певица Тейлор Свифт в эфире программы The Late Show Стивена Кольбера рассказала, кто ее вдохновил на написание песни Hey Stephen.

Певица занимается перезаписью своих хитов из альбома 2008 года Fearless. Одна из композиций пластинки называется Hey Stephen. Стивен Кольбер предположил, что Свифт посвятила этот трек именно ему. Но вокалистка отвергла его догадку, пояснив, что написала композицию в возрасте 18 лет, а ведущему тогда уже было 44 года.

«Ты уверена, что Hey Stephen не обо мне?», — снова переспросил ведущий.

Тейлор заявила, что в этом заключается «магия хороших песен». Когда слушаешь хороший трек, кажется, что он написан для тебя и про тебя, пошутила певица. Но Стивен Кольбер не сдавался и в итоге уговорил артистку раскрыть свою тайну. Оказалось, что артистка посвятила трек американскому писателю Стивену Кингу.

«Серия «Темная башня» изменила мою жизнь, а еще «Сияние» и «Противостояние», — пояснила Свифт.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт опубликовала на своем YouTube-канале песню Mr. Perfectly Fine. Поклонники решили, что композиция была посвящена бывшему бойфренду певицы Джо Джонасу.