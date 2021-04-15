Талибы потребовали от США вывода войск из Афганистана по Дохинскому соглашению

Кабул, 15 апреля. Талибы потребовали от американской стороны выполнения Дохинских соглашений, подписанных экс-президентом США Дональдом Трампом.

Запрещенное в РФ движение «Талибан»1 напомнило США о необходимости вывести военный контингент из страны в указанный срок до 1 мая этого года и пригрозило Вашингтону «ответными мерами». Соответствующее сообщение на своей странице в Twitter опубликовал представитель группировки Забиулла Муджахид.

«Если соглашение будет нарушено, и иностранные силы не покинут нашу страну в указанный срок, проблемы, безусловно, будут усугубляться, и не выполнившие соглашение будут привлечены к ответственности», — приводит заявление Муджахида Telegram-канал «Афганская голубка».

В случае соблюдения американской стороной всех условий договора «Талибан» готов к обсуждению дальнейших шагов на пути решения дипломатических вопросов. Ранее действующий президент США Джо Байден сообщил, что американские военные будут выведены из Афганистана до 11 сентября 2021 года.

В 2020 году в Катаре США и «Талибан» подписали первое за 18 лет войны мирное соглашение, которое установило сроки вывода иностранных войск из Афганистана и дало старт межафганскому диалогу после взаимообмена военнопленными.

Ранее НАТО и США договорились о выводе военного контингента из Афганистана с 1 мая. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

1 Организация запрещена на территории РФ.