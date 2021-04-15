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Талибы потребовали от США вывода войск из Афганистана по Дохинскому соглашению

Талибы потребовали от США вывода войск из Афганистана по Дохинскому соглашению

Кабул, 15 апреля. Талибы потребовали от американской стороны выполнения Дохинских соглашений, подписанных экс-президентом США Дональдом Трампом.

Запрещенное в РФ движение «Талибан»1 напомнило США о необходимости вывести военный контингент из страны в указанный срок до 1 мая этого года и пригрозило Вашингтону «ответными мерами». Соответствующее сообщение на своей странице в Twitter опубликовал представитель группировки Забиулла Муджахид.

«Если соглашение будет нарушено, и иностранные силы не покинут нашу страну в указанный срок, проблемы, безусловно, будут усугубляться, и не выполнившие соглашение будут привлечены к ответственности», — приводит заявление Муджахида Telegram-канал «Афганская голубка».

В случае соблюдения американской стороной всех условий договора «Талибан» готов к обсуждению дальнейших шагов на пути решения дипломатических вопросов. Ранее действующий президент США Джо Байден сообщил, что американские военные будут выведены из Афганистана до 11 сентября 2021 года.

В 2020 году в Катаре США и «Талибан» подписали первое за 18 лет войны мирное соглашение, которое установило сроки вывода иностранных войск из Афганистана и дало старт межафганскому диалогу после взаимообмена военнопленными.

Ранее НАТО и США договорились о выводе военного контингента из Афганистана с 1 мая. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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