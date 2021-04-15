Кнутов рассказал, как Пентагон пиарится на «убийцах» российских «Авангардов»

Москва, 15 апреля. Заявления американских военных о скором появлении у армии США ракет-«убийц» российских «Авангардов» являются лишь пиар-акцией Пентагона.

Об этом в беседе с «ПолитРоссией» рассказал директор Музея войск ПВО и военный историк Юрий Кнутов, комментируя недавнюю новость американских СМИ о скором выходе на испытания ракеты SM-6 Block IB, которую западное экспертное сообщество уже окрестило «убийцей» гиперзвуковых комплексов России и Китая.

Кнутов напомнил, что SM-6 является аналогом американской зенитной ракеты SM-3, которые используют в боезапасе установок Mk-41 и информационно-управляющей системы Aegis. Цели они способны поражать даже в ближнем космосе, но закрыть «новой» ракетой все бреши в противовоздушной обороне у США вряд ли получится.

На практике Пентагону пока хвастаться нечем, и все заявления о скором появлении у войск «убийц» «Авангардов» Кнутов сравнил с неудачной попыткой военных пропиариться.

«Считаю, что это пока больше пиар-акция, чем какая-то реальная разработка, у которой есть шансы на успех. Говорить будут, чтобы успокоить общественное мнение, чтобы получать финансирование. Но не факт, что они эту задачу действительно решат», — заметил эксперт.

Кнутов напомнил, что американские военные попробовали вывести на испытания свой аналог российской ракеты «Кинжал» с участием бомбардировщика В-52, но испытания прошли неудачно.

Ранее китайские аналитики рассказали, как Россия и Китай завели США в ловушку, вынудив Пентагон безуспешно тратить огромные средства в попытке догнать своих оппонентов в области разработки гиперзвуковых ракет.