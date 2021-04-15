Переживший немецкую оккупацию лужанин рассказал о зверствах полицаев из Прибалтики в годы ВОВ

Санкт-Петербург, 15 апреля. Полицаи из числа выходцев стран Прибалтики были особенно злыми, рассказал экс-депутат горсовета города Выборг Владимир Фролов, заставший Великую Отечественную войну ребенком.

Лауреат премии Совета министров СССР в области науки и техники, бывший депутат выборгского горсовета Владимир Фролов жил в городе Луга, расположенном в Ленинградской области, который в годы войны был оккупирован гитлеровскими захватчиками. В своем рассказе, который представляет Федеральное агентство новостей, он поделился воспоминаниями о том страшном времени, пережитом им в детском возрасте.

Маленький очевидец одной из самых масштабных трагедий ХХ века проживал в Луге с матерью, сестрой и отцом, который ушел на фронт после начала войны. В своем рассказе лужанин вспомнил соседа — Василия Сухарева, которого Владимир Александрович называл просто дядей Васей. Он был из числа военнопленных и трудился в годы ВОВ в оккупированном городе водителем автомобиля ГАЗ-АА, получившем в народе название «полуторка», и обслуживал местный мясокомбинат.

«Очень часто по вечерам он приглашал меня в гости и угощал едой, какой не помню, но тогда любая еда казалась вкусной. А если ее было много, то это вообще счастье», — отметил Владимир Александрович.

Дядя Вася старался помочь местной детворе, которая, как и все жители занятых врагом населенных пунктов, голодала. По словам автора воспоминаний, Сухарев иногда ровно в 12:13 спускал на нитках из окна мясокомбината консервные банки с мясным бульоном, который внизу дети переливали в другую тару. Фролов подчеркнул, что это не всегда удавалось сделать, так как удачность такой «спецоперации» зависела от охраны, стоящей на посту. По его словам, самыми злыми были немецкие полицаи из числа уроженцев государств Прибалтики.

«Для нас это было сродни военной операции, а для дяди Васи — большая работа. Необходимо было договориться с большим количеством людей, но главное — дождаться доброй охраны, иначе могли спустить сторожевых собак. И это часто наблюдалось, когда полицаи состояли из жителей Прибалтики. Они были очень злыми, особенно среди них выделялись латыши и эстонцы», — вспоминает Фролов.

Прибалты спускали на детей собак, чтобы уложить их на снег, после чего отбирали емкости с бульоном, выливали содержимое и с чувством выполненного долга отправлялись обратно на свой пост. По словам Владимира Александровича, пережившего немецкую оккупацию, после таких зверств детские сердца буквально рвала жгучая обида, а чувство голода накатывало с новой силой.

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