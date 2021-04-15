Захарова анонсировала ответ России на новые санкции США

Москва, 15 апреля. Ответ России на санкции Соединенных Штатов будет озвучен в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, американский посол сейчас находится в МИД России, куда его вызвали из-за новых антироссийских санкций со стороны властей США.

«Вашингтон сегодня наворотил», — отметила Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ответ России на американские санкции будет проработан и озвучен в скором времени.

Как сообщалось ранее, ограничения коснутся 32 российских физических лиц и организаций. В санкционный список попали также шесть технологических компаний.