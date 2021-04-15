Квартирант оставил пенсионерку в Березниках без BMW и iPhone 11

Пермь, 15 апреля. Полицейские задержали мигранта, который отобрал у 70-летней женщины дорогой автомобиль и телефон, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Установлено, что пожилая женщина несколько месяцев сдавала приезжему в аренду квартиру, которая находилась в в Березниках. В начале апреля квартирант напал на пенсионерку, и, угрожая ножом, стал требовать деньги.

После отказа злоумышленник связал жертву скотчем и веревками. Затем он взял ключи от BMW X3 и сумку женщины, в которой находился iPhone 11-й модели, и уехал. Потерпевшая позвала через окно на помощь.

В тот же день сотрудники полиции вычислили подозреваемого. Инспекторы ДПС ГИБДД задержали 33-летнего гражданина ближнего зарубежья на трассе Пермь — Березники на похищенном автомобиле BMW Х3. Возбуждено уголовное дело.

Уроженку ближнего зарубежья задержали по подозрению в краже 1 млн рублей из дома в Балашихе. Женщина работала у потерпевших домработницей, сообщало РИАМО.