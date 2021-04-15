«Диванное воинство атакуэ»: Альгис Микульскис о шапкозакидательстве украинских сетей

Обострение обстановки в Донбассе и распространяемая Украиной информация о якобы готовящемся нападении на нее ВС РФ породили целое направление в сетевом украинском фольклоре — посты и комментарии о героизме ВСУ, о скором их параде на Красной площади и о ничтожности России в целом.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис ознакомился с эпичными творениями соседей и попытался дать им взвешенную оценку.

История уникального явления под названием «украинская сетевая активность» восходит к далекому уже 1991 году, когда обретение страной «незалежності» волшебным образом совпало со вступлением мира в эпоху World Wide Web. С тех-то самых седых времен и побрели просторами интернета, разнося по ним свои «думки», легионы новых «кобзарей».

Миссия прославления в веках Великой Украинской Цивилизации, подкрепляемая теориями Валерия Бебика, продвигалась ни шатко ни валко до 2014 года и никого, кроме самих «кобзарей», особо не интересовала. Однако случившийся в том судьбоносном году Евромайдан послужил толчком к поистине взрывному ренессансу их древнего искусства…

А теперь серьезно.

Виртуальные войны всегда идут в кильватере реальных политических событий. Бойцы интернет-фронтов бескомпромиссно, то точечно, то по площадям, лупят противника твитами, постами, комментариями, не берут пленных и не щадят мирное население.

Сейчас, когда разговоры о полномасштабной войне между Украиной и Россией звучат уже не как фантазии, а как обсуждение одного из реальных вариантов развития донбасских событий, бои в пабликах и социальных сетях достигли почти апокалиптического накала. Украинские сетевые добробаты на полях этих сражений выглядят поагрессивней многих, а действия их диверсионно-разведывательных групп в обсуждениях материалов «RT на русском» или РИА Новости — изощренно слажены.

За одним минусом: свой словесный огонь они всегда ведут либо по ложным целям, либо вообще по пустым плацдармам. Вообще, всю их тактику можно условно разделить на несколько компонентов. По ним предлагаю и пройтись.

pxhere.com /

Первый компонент — непробиваемую самоуверенность и граничащую с самоубийством недооценку противника — с исключительной точностью сформулировал питерский писатель Андрей Мартьянов:

«Выяснилось, что глубина хуторянской стратегической мысли ныне выражается в следующем: «Ща ми накупимо «Байрактарiв» та як вдаримо по сєпарам! А там вже і до Москви недалеко!»

Подкрепляется этот гениальный план захвата российской столицы рассказами о «бессмертных киборгах» в Донецком аэропорту и о «ничтожной трусости» тех, кто 242 дня этот аэропорт штурмовал. О том, под чьим контролем ДАП оказался в итоге, спрашивать у рассказчиков бесполезно — бред в их ответах стремительно нарастает до совершенно безумного уровня и затапливает весь диалог.

Второй, напрямую связанный с первым компонент — непоколебимая вера в Св. Байдена, Шестой флот и «Томагавки». Каждый второй пост в соцсетях, связанный хоть с чем-нибудь американским и военным, вызывает у целевой аудитории поистине религиозный экстаз!

«Пишаюся величним і непереможним флотом самої могутньої країни в світі. Уклін вам, наші брати і сестри. Будь ласка, дайте нам хоча б якусь ракету».

Для пущего эффекта даю перевод:

«Горжусь великим и непобедимым флотом самой мощной страны мира. Поклон вам, наши братья и сестры. Пожалуйста, дайте нам хоть какую-нибудь ракету».

Федеральное агентство новостей /

Здесь вообще все прекрасно! Гордятся «великим и непобедимым» флотом, не забывая при этом кланяться и клянчить хоть что-нибудь. Апофеоз суверенитета и национальной гордости! Нет, ребята… Так вы Россию не победите. Да и США что-то притормозили со входом кораблей в акваторию Черного моря. По какой причине — другой вопрос, но притормозили.

Единственная реакция на то, как украинские пользователи гордятся американской мощью, — цитирование им анекдота, в котором русский мерялся с немцем «анатомией», но тут прибежал украинец и посрамил обоих, заявив, что у американца «анатомия» все равно больше.

Теперь перейдем к угрозам.

Угрожают они постоянно, но однообразно. В основном напоминают о каких-то «цинковых гробах с десантниками», которые якобы сплошным потоком шли в Россию во время активных боевых действий, и призывают всевозможные кары небесные на голову президента России…

«Если Путин рискнет спровоцировать какие-либо военные действия — для него это будет быстрый Каддафи». «Почитай о применении Точек-У на Донбассе... И подумай о том, сколько ребят в цинке вернутся тайно домой. Псковские как погибли? Две ракеты — и заблудились навечно».

Про Каддафи мне писать просто лень. Как и про тех, кто без конца приводит в пример его трагическую судьбу. Я просто видел, во что превратилась Ливия после «освобождения от тирании». Но вот про «цинк» напишу… Оперирующие этими слухами забыли про Афганистан и про две Чеченские войны? Про то, что Россия отлично знает и помнит, как выглядят боевые потери? А про то, что такие их масштабы, о которых украинские комментаторы все время напоминают, невозможно скрыть просто физически? Нет, не «взлетает» и эта пугалка! Ну нет сегодня в России никакого невроза по поводу «цинковых гробов», который, в самом деле, наблюдался в середине 1990-х и в конце 1980-х годов...

Пожалуй, отдельно стоит выделить украинский «ядерный шантаж». Звучит, конечно, причудливо, но хуторским бойцам все нипочем! Чего их, «москалей», жалеть?!

«Вы реально думаете, что нам нечего обрушить на ростовские или московские горячие головы? Тут под боком целый Южмаш ракеты день и ночь клепает. А на четырех АЭС материала для грязных бомбочек хватит. В этот раз легкой прогулки не будет», — пишет один такой хуторянин.

Есть там и отчаянные храбрецы, которые предлагают пойти еще дальше и не закидывать «грязными бомбами» Мордор, а рвануть те самые четыре АЭС на собственной территории! Дескать, сгорел сарай — гори и хата... То-то Европа, в которую вы так стремитесь, будет в восторге…

Но самые «талантливые» сопротивленцы «российской угрозе» — скажем, посол Украины в Германии Андрей Мельник — умудряются в своей борьбе достигать совсем уж немыслимых высот, шантажируя ядерным аргументом не в Сети и не комментаторов из России, а в «реале» и аж целую Германию!

«Либо мы являемся частью союза — такого, как НАТО, — и делаем вклад в то, чтобы Европа была сильнее. Либо у нас есть опция укрепляться самостоятельно. Возможно, посредством того, чтобы опять подумать и о ядерном статусе», — заявил пан посол.

germany.mfa.gov.ua / официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Не верите? А вот вам!

Что ж… Слов у меня нет, поэтому опять предоставлю возможность прокомментировать эту фантастическую новость Андрею Мартьянову:

«Ну, за сбичу мрiй. Только надо учитывать, что как только этот проект начнет хоть чуточку реализовываться, в Борисполе высадится вовсе не спецназ ГРУ РФ, а фрау отдаст мгновенный приказ, и на поле окажутся неполиткорректные герры фельдфебели из Grenzschutzgruppe 9, каковые и препроводят инициаторов вместе з паном Мельником куда следует — щоб мрії попридержали при себе».

Что еще можно добавить…

Дежурное «Что вы лезете со своими комментариями про Украину?» Так и вы уже достали со своими комментариями про Россию.

Расчеловечивание россиян, принявшее размах сетевой пандемии? Ну, тут уж бог вам судья… Я вот что-то не припомню истерической радости граждан РФ от новостей о ваших разбившихся самолетах с курсантами или от потерь в котлах. Но вы продолжайте говорить и писать о нас.

Главное (я повторяю: главное!) — не вздумайте начать широкомасштабное «освобождение» Донбасса. Потому что весь ваш ужас перед Россией, который вы так старательно, но топорно прячете за интернет-бравадой, мгновенно станет реальностью.