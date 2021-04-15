Народный банк КНР создал цифровую валюту-могильщика доллара США

Весь последний год мировые финансовые рынки охвачены криптовалютной лихорадкой. И вот теперь на горизонте появился еще один конкурент доллара США, способный стать могильщиком всей нынешней денежной системы, основанной на американской валюте. Речь идет о «цифровом юане» — новой криптовалюте, над созданием которой Пекин напряженно работал последние несколько лет.

В чем же состоит опасность для доллара, если цифровой юань поступит в обращение? Об этом — в материале ФАН.

Быстрый и пока бесплатный

Согласно информации Народного банка КНР, собственный цифровой проект он начал разрабатывать еще в 2015 году. Кроме чисто политических предпосылок, которые всегда очевидны при обсуждении желания той или иной страны иметь свою валюту, в мотивациях Китая присутствовал и чисто экономический интерес.

Дело в том, что унаследованные еще из середины ХХ века международные платежные системы SWIFT и CHIPS, основанные на долларе США, абсолютно не соответствуют уровню современной электронной торговли, которую продвигает китайский бизнес. Единичная транзакция SWIFT или CHIPS слишком дорога, производится крайне медленно и подразумевает сложную процедуру авторизации и подтверждения. Все это обусловливает и крайне ограниченную сферу применения таких систем — даже для крупных компаний валютными платежами обычно занимаются уполномоченные банки.

С другой стороны, возникшая в последнее десятилетие альтернатива в виде цифровых криптовалют также плохо подходит для электронной торговли. Ведь механизм подтверждения транзакции в таких системах весьма медленный и громоздкий — он явно не подходит для «мгновенных» покупок.

В силу этого становится понятным, почему к тестированию цифрового юаня, начавшемуся в 2019 году, привлекли операторов крупнейших китайских платежных систем Alipay и WeChat. Цифровой юань сразу проверялся и как «мировая» валюта, и как платежное средство для всех сфер торговли, включая розничную.

Такой подход позволил органично увязать в единую систему все аспекты существования валюты, начиная от эмиссии и конвертации в другие валюты и заканчивая единичными мелкими платежами и персональными электронными кошельками.

Надо отметить, что тестирование цифрового юаня было проведено в оригинальном китайском стиле: выступающий гарантом Народный банк Китая буквально подарил добровольцам опытного проекта в Шэньчжэне более 10 млн цифровых юаней (около 1,5 млн долларов США), а в аналогичном тестовом проекте в Сучжоу, совместно с местными властями, — еще 20 млн. Выданные 100 тысячам счастливчиков небольшие суммы новой цифровой валюты можно было потратить в определенных торговых точках, которые на фоне потребительского кризиса согласились участвовать в программе.

Интересно и то, что после окончания тестового периода подаренные деньги «сгорели». Но это тоже была часть плана: не исключено, что цифровой юань в будущем получит функцию «срока годности». При необходимости центробанк-эмитент сможет «выключать» цифровые юани после заранее установленной даты. Таким образом власти Китая намерены стимулировать граждан тратить деньги в периоды экономического спада или, наоборот, побуждать людей к накоплению в моменты экономического подъема.

Цифровой юань пугает глобалистов

На первый взгляд, начинание Китая выглядит как еще один проект региональной валюты, которой, например, стало евро, заменившее в 2000-х годах национальные валюты стран Евросоюза.

Однако наблюдаемый подход Китая предельно агрессивен и сочетает в проекте цифровой валюты два главных компонента — применение децентрализованной цепочки крипто-блоков, похожих на подход таких криптовалют, как биткойн или эфириум, и строгий государственный надзор над новыми цифровыми активами. Столь уникальное сочетание, которое отсутствует у доллара, йены или евро, дает китайскому цифровому юаню неоспоримое преимущество перед ними.

Отсутствие анонимности, которое будет сопровождать внедрение цифрового юаня, даст китайскому центробанку мощнейший инструмент контроля над денежным обращением. Фактически, любая транзакция станет персонализированной и может быть как оценена по принципам «биг даты», так и защищена всей мощью Народного банка КНР. Государственный контроль над единичными транзакциями позволит предотвращать мошенничество и финансовую преступность, сделает реальными мгновенные международные переводы, снизит транзакционные издержки, расширит доступ к финансовым услугам и будет способствовать предоставлению прямых налоговых стимулов отдельным гражданам.

Конечно, оборотной стороной таких преимуществ подразумевается практически полная потеря «финансовой тайны» для владельцев цифровой валюты. Но тут уже возникает извечная дилемма: «А есть ли что скрывать от государства у законопослушного гражданина?» Вокруг этих опасений как раз и построена критика цифрового юаня, так как другие критерии соответствия статусу валюты в его случае полностью соблюдены.

Напомним, что традиционно та или иная валюта признается резервным активом, когда она удовлетворяет двум условиям: во-первых, она стабильна, ликвидна и широко используется в международных сделках, а во-вторых, она поддерживается страной, которая может обеспечить безопасность ее международного обращения.

Развитие КНР в последние годы ставит ее на твердый путь в сторону удовлетворения этих критериев, поскольку правительство Поднебесной поддерживает относительную стабильность экономической и денежной политики и готово отстаивать китайские интересы по всему миру. В 2020 году на Китай приходилось уже более 16% мирового производства, хотя юань составлял лишь немногим более 2% мировых валютных резервов. Такой дисбаланс реальной экономики и финансового мира явно играет на пользу Пекину: доля его валюты в мировых валютных резервах практически гарантированно будет расти в будущем. И если такой валютой будет объявлен цифровой юань, он получит надежную базу для гарантированной эмиссии.

Однако еще более тревожна для западных глобалистов другая тенденция. По прогнозам, уже к 2040 году доля стран «первого мира», под которыми обычно подразумеваются государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), упадет с нынешних 60% до чуть более 20%. С другой стороны, страны БРИКС, согласно тем же прогнозам, к 2040 году наберут до 40-45% от объема мировой производящей экономики.

Причем, согласно многим оценкам, даже доля в 20% для стран ОЭСР во многом будет завышенной — именно за счет существующего развитого финансового сектора, — тогда как их настоящая производящая экономика составит не более 10% мировой. А это, в свою очередь, означает, что без статуса резервных валют, которые сегодня выполняют доллар США и евро, жизнь «золотого миллиарда» не просто ухудшится, а станет слабым подобием нынешнего благополучия, основанного на принципе навязывания своих валют в качестве мировых.

В такой ситуации сильный цифровой юань действительно станет «могильщиком» американского доллара. Что касается России, то ее стратегическое партнерство с Китаем позволяет не бояться больше никаких финансовых санкций в духе пресловутого «отключения от SWIFT». Пусть США только попробуют — и «отключат» их самих.