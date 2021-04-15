Эксперт Кравченко рассказал о крупнейших держателях госдолга РФ

Москва, 15 апреля. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал о самых крупных иностранных держателях государственного долга Российской Федерации.

Основными зарубежными держателями российского госдолга собеседник РИА Новости назвал инвесторов из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. К тому же эксперт советует ожидать дальнейшего снижения доли нерезидентов в ОФЗ за счет запрета на участие в первичных аукционах.

Американские СМИ заявляли, что новые санкции в отношении РФ запретят финансовым организациям США скупать новый государственный долг напрямую у Министерства финансов России, ЦБ и ФНБ после 14 июня. Однако остается возможность как покупать, так и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Об этом стало известно 15 апреля из заявления Белого дома. Ограничения касаются 32 российских физлиц и организаций, в том числе шести технологических компаний.