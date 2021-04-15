Кремлевский пул рассказал о реакции Путина на новые санкции США

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин никак не отреагировал на введенные США антироссийские санкции и продолжил заседание президиума Госсовета. Об этом сообщили в кремлевском пуле.

Соединенные Штаты ввели против России ряд новых ограничительных мер. В частности с 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать долговые ценные бумаги у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Кроме того, Вашингтон ввел ограничения в отношении шести российских технологических компаний, которые якобы «поддерживают киберпрограммы российских спецслужб». По словам представителей кремлевского пула, у президента России Владимира Путина на эту новость не было никакой реакции.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал указ о введении антироссийских санкций.