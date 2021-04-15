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В ЗакСе Петербурга дали прогноз по поводу выборов в Госдуму в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 
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В ЗакСе Петербурга дали прогноз по поводу выборов в Госдуму в 2021 году

Депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов рассказал, что лидером среди партий остается «Единая Россия».

По результатам анализа общественного мнения, лидером на сегодня остается партия «Единая Россия», однако выборы ее ждут непростые. Таким прогнозом поделился Михаил Амосов, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Эксперт также добавил, что явка на выборы пока ожидается не самая высокая.

«Оппозиционные партии будут критиковать по всем фронтам, — заявил политик. — Что касается явки, я думаю, что на сегодня ситуация не блестящая, не лучшая. Но все может измениться. Я наблюдал за выборами в Белоруссии, в какой-то момент там люди встали в очередь на избирательном участке, как это происходит в той же Швеции».

Михаил Амосов высказался по поводу шансов на победу у партии «Яблоко», учитывая их позицию относительно Крыма. Напомним, партия в проекте предвыборной программы заявила о «незаконной аннексии» Крыма и предложила провести новый референдум на полуострове.

«Я ушел из «Яблока», и одна из причин была в том, что надо сделать правильные выводы по этой теме, создавать партийную организацию в Крыму, работать с жителями. Политики должны работать на людей, а вот эта ситуация достаточно странная, когда уважаемая партия отказывается создавать политическую организацию, говорит, что они смотрят как-то иначе на ситуацию, нежели жители Крыма. В целом последние пять лет позиции «Яблока» на региональных выборах были не блестящие, за исключением некоторых регионов», — подчеркнул спикер.

Согласно данным Министерства юстиции России, на 14 апреля 2021 года в стране зарегистрировано 34 политических партии. Некоторые наблюдатели склонны называть оппозицией любую из представленных в списке, кроме «Единой России». Другие политологи говорят о сходстве позиций у большинства партий и не видят оппозиции в России вообще.

единая россия яблоко медиагруппа патриот выборы 2021
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