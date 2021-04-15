В ЗакСе Петербурга дали прогноз по поводу выборов в Госдуму в 2021 году

По результатам анализа общественного мнения, лидером на сегодня остается партия «Единая Россия», однако выборы ее ждут непростые. Таким прогнозом поделился Михаил Амосов, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Эксперт также добавил, что явка на выборы пока ожидается не самая высокая.

«Оппозиционные партии будут критиковать по всем фронтам, — заявил политик. — Что касается явки, я думаю, что на сегодня ситуация не блестящая, не лучшая. Но все может измениться. Я наблюдал за выборами в Белоруссии, в какой-то момент там люди встали в очередь на избирательном участке, как это происходит в той же Швеции».

Михаил Амосов высказался по поводу шансов на победу у партии «Яблоко», учитывая их позицию относительно Крыма. Напомним, партия в проекте предвыборной программы заявила о «незаконной аннексии» Крыма и предложила провести новый референдум на полуострове.

«Я ушел из «Яблока», и одна из причин была в том, что надо сделать правильные выводы по этой теме, создавать партийную организацию в Крыму, работать с жителями. Политики должны работать на людей, а вот эта ситуация достаточно странная, когда уважаемая партия отказывается создавать политическую организацию, говорит, что они смотрят как-то иначе на ситуацию, нежели жители Крыма. В целом последние пять лет позиции «Яблока» на региональных выборах были не блестящие, за исключением некоторых регионов», — подчеркнул спикер.

Согласно данным Министерства юстиции России, на 14 апреля 2021 года в стране зарегистрировано 34 политических партии. Некоторые наблюдатели склонны называть оппозицией любую из представленных в списке, кроме «Единой России». Другие политологи говорят о сходстве позиций у большинства партий и не видят оппозиции в России вообще.