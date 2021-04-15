Конкуренция за межафганские форматы только отдаляет афганский мир

Выступая 11 марта 2021 года на совместной с коллегами из Турции и Катара пресс-конференции, министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул закрытую и в то же время деликатную тему конкуренции на рынке афганского урегулирования. Это первое публичное признание проблемы, которая изначально сопровождает текущий этап афганского урегулирования, «зачатый» в октябре 2018 года американо-талибскими (движение «Талибан»1 признано в РФ террористическим и запрещено. — Прим. ФАН) переговорами в Дохе.

К сожалению, слишком многие государства — претенденты на участие во внешнем контуре афганского мирного процесса — действительно демонстрировали косность, пытались ставить во главу свои собственные интересы, которые далеко не всегда стыковались с потребностями скорейшего мира в Афганистане. То, что достигнуто на этом поприще к настоящему времени, что ожидается в краткосрочной перспективе, — все это очень хрупко. Поэтому с каждым новым этапом этого слабоватого по потенциалу афганского мира надо обращаться крайне бережно, как с хрустальной вазой.

Тем не менее, отдельные акторы афганского урегулирования готовы погубить все на свете ради демонстрации своей собственной «яркой роли» в этом процессе. 26 февраля 2021 года Государственный департамент США подготовил проект теперь уже известного письма госсекретаря Энтони Блинкена президенту Исламской Республики Афганистан Ашрафу Гани. Первым пунктом письма обозначено, что Вашингтон «намерен просить ООН созвать встречу министров иностранных дел и спецпредставителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и США для обсуждения единых подходов по поддержанию мира в Афганистане…». И ни слова про страны НАТО.

Все тут же обратили внимание, что из шести стран как минимум три считаются в США злейшими врагами Америки, а Россия даже поставлена в этом перечне на первое место. Бесспорно, это была неожиданная, приятная и важная для российской дипломатии отметка, которую одновременно расценили и как оценку поистине значимых многолетних миротворческих усилий Москвы на афганском направлении, и как показатель совсем тягостного положения американской внешней политики в афганском военно-политическом кризисе.

И если такая постановка вопроса с указанными нюансами никак не смутила власти таких достаточно значимых для афганского урегулирования держав, как Саудовская Аравия, Турция, страны Персидского залива и государства Центральной Азии, которые не вошли в перечень Госдепа, то в гораздо более отдаленных от Кабула столицах алармизм и возмущение зашкаливали. Особенно ярко это проявилось в британском Форин-офисе и в штаб-квартире НАТО, где сочли неприемлемым игнорирование Штатами их якобы принципиально важного вклада в борьбу с талибами, а значит — претензия альянса на полноценное участие в афганском урегулировании не только законна, но и должна быть удовлетворена автоматически.

В Брюсселе и Лондоне сочли, что такое поведение главного бенефициара блока, который взял и без консультаций исключил их из числа участников урегулирования в Афганистане, прямо подрывает репутацию и престиж НАТО как вне, так и внутри альянса, корреспондируется с позицией президента Франции Франсуа Макрона, а жертвы в виде сотен погибших на афганской земле натовских солдат и офицеров оказываются напрасными.

Не проходит и три дня, как по заказу штаб-квартиры НАТО российская «Независимая газета» в своей «афганской» статье от 2 марта 2021 года выливает прямо-таки ушат грязи на все усилия Москвы по афганскому урегулированию, как по межгосударственным форматам, так и в особенности по механизмам межафганского диалога, организуемым нашим Министерством иностранных дел. Разнузданность статьи выходит за все рамки элементарного приличия.

Приведем наиболее пригодные для публичного освещения постулаты. Цитируем:

«Одним из ярких примеров периодически надуваемых политических мыльных пузырей является пресловутый Московский формат консультаций по афганскому примирению. Представители российского МИД не устают доказывать его успешность, не приводя ни одного убедительного аргумента. Трудно комментировать их утверждения, что Московский формат стал прологом к межафганским переговорам в Дохе. Надо быть совсем наивными людьми, чтобы не понимать, что Дохийский мирный процесс — это абсолютно американский проект, и статус России в этом процессе — подглядывать в замочную скважину. Публичные признания российских дипломатов об их активном содействии внешнеполитическому проекту США в Афганистане звучат несколько двусмысленно. Не вызывают доверия и заявления, что российская дипломатия, содействуя американо-талибской игре в Дохе, надеялась достичь мира для истекающего кровью афганского народа. И, несомненно, «москвоформатчики», пытающиеся заигрывать с талибами и выступающие в роли их адвокатов, несут за это свою долю ответственности. Отличительными чертами и очевидными недостатками курса российской дипломатии в отношении Афганистана «Независимая газета» называет отсутствие новых стратегических инициатив, замкнутость на бесперспективной повестке политических игр в афганский мир, реальными операторами которых являются соперники России, странная и растущая зависимость от талибских партнеров, неспособность реализовать потенциал межгосударственного сотрудничества с официальным Кабулом».

Конец цитаты.

Штаб-квартира НАТО в тот же день разослала пресс-релизы с этими гнусностями из «Независимой газеты» во все натовские структуры, государствам — участникам блока, американским силовым ведомствам и даже в Конгресс США, в Секретариат и в миссии ООН, пытаясь представить дело таким образом, будто бы в России зреет недовольство не только внутренней, но и внешней политикой нашего президента. После этого в Брюсселе посчитали, что цель достигнута и российская линия по Афганистану сильно дискредитирована и даже зашаталась.

Поскольку редакционная коллегия «Независимой газеты» ради того, чтобы угодить штаб-квартире НАТО, демонстрирует элементарное бескультурье и неуважение к политике собственного государства, а заодно и абсолютное невладение живым и динамичным афганским материалом, надлежит сделать ряд важных разъяснений, чтобы просветить эту публику.

Во-первых, «Независимая» не разобралась и запуталась, о чем она собственно пишет. Существуют межгосударственные форматы консультаций по Афганистану и их по миру примерно штук десять. Как сказал на упомянутой пресс-конференции Сергей Лавров, эти форматы не являются официальными, закрепленными какими-то решениями. Они призваны через неформальные свободные дискуссии, доверительные разговоры побудить стороны к большей кооперации. Одним из таких форматов является московский, который имеет тенденцию как к расширению («тройка», «шестерка», «тринадцатка»), так и к сужению. Это исключительно межгосударственный диалог.

Помимо этого, существует формат, или форум «межафганского диалога», где представители конфликтующих сторон (талибы и правительство ИРА) садятся за один стол и ведут между собой прямое общение без участия каких бы то ни было «потусторонних» сил. Так вот «Независимая», скорее всего, в силу некорректного перевода «указивок» из Брюсселя, сама себя запутала. Стреляет как бы по межгосударственным форматам консультаций, а попадает в межафганский диалог. В случае со статьей в «Независимой» от 2 марта, как мы поняли, речь идет о нападках на межафганский диалог, организуемый российской стороной.

Во-вторых, попытки Вашингтона, Брюсселя, Эр-Рияда, Дохи и ряда других акторов афганского урегулирования усадить за один стол переговоров талибов и представителей Кабула начались еще в 2006 году, почти 15 лет назад. После их скорого провала в Афганистане был создан «Высший совет мира» по типу того, как в период президента Наджибуллы была учреждена «Высшая Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по национальному примирению». Однако и этот институт потерпел фиаско.

Тема прямых межафганских переговоров все более превращалась в едва ли не главную афганскую головную боль Запада. Причем эта боль все более нарастала, особенно на фоне вывода основного контингента НАТО в 2014 году. Всякое обсуждение афганской тематики в ООН сводилось к мольбам Запада помочь с прямыми переговорами. Однако реальных подвижек не было. В октябре 2018 года начались американо-талибские переговоры, изначальной и первичной целью которых было проведение межафганского диалога и заключение межафганского соглашения о прекращении войны и установлении мира.

Западная дипломатическая публика, воодушевившись скорым афганским миром (это надо было видеть воочию), стала подыскивать наиболее подходящие по их разумению места для таких переговоров. Предложения Москвы и Пекина были отвергнуты на корню. Это, мол, будет решать международное сообщество, куда мы вас не относим. Прямые межафганские встречи должны, мол, проходить только в странах, внесших наибольший вклад в Афганистан. Мы попытались указать, что наибольший вклад в Афганистан был внесен Советским Союзом, десятки объектов которого по сей день успешно функционируют в стране. Такие наши утверждения вызвали дополнительное раздражение, особенно стран НАТО, объекты которых в Афганистане просто не видны, ибо их нет.

В конечном счете, нас с КНР отвели от участия в этих обсуждениях. Британцы и натовцы в Кабуле стали давить на спецпосла США Залмая Халилзада провести первую межафганскую встречу и переговоры сторон в Лондоне. Надо отдать должное обеим афганским сторонам, которые солидарно выступили категорически против британской столицы. По их общему мнению, ведение переговоров в столице страны, которую афганцы трижды побеждали в англо-афганских войнах, нанесет непоправимый ущерб репутации сторон в глазах всего афганского народа.

И тут 9 ноября 2018 года в Москве созывается очередное заседание формата межгосударственных консультаций по Афганистану, на которое без особых надежд на успех были приглашены по пять представителей от Политического офиса Движения Талибов (ДТ) (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) из Дохи и Высшего Совета мира из Кабула. Ко всеобщему удивлению они прилетели в Москву и расположились за одним столом. Талибы тогда не согласились на прямую встречу, но поучаствовали в конференции, выступили, высоко оценили мероприятие и выразили готовность участвовать во встречах в Москве и далее.

На Западе это событие вызвало состояние шока, бурю возмущений и критики, однако столь крупный, хотя и промежуточный успех российского МИД на афганском треке замолчать не удалось. Но российская дипломатия на этом не остановилась и через три месяца, в феврале 2019 года, провела в Москве уже прямую встречу делегаций талибов и Кабула в расширенном составе. Запад впадает в ярость. Там недоумевают, почему Москве удается сделать то, что они не в состоянии организовать на протяжении 12 лет. То была воистину крупная победа Москвы. Однако уже через два месяца Смоленская площадь анонсирует новую прямую межафганскую встречу в Москве на май 2019 года.

Запад, видя, как Россия реально опережает его в усилиях по афганскому примирению, разворачивает массированную атаку по дискредитации этого мероприятия. Британские и натовские представители в Кабуле стали злобно шантажировать афганское правительство, которое вынуждено было выступить со специальным заявлением, осуждающим предстоящую широкоформатную встречу и переговоры лидеров талибов и кабульского политистеблишмента. Тем не менее, прямые переговоры состоялись и были очевидно продуктивными. И когда «Независимая газета» утверждает, что московские встречи не были никакой дорогой к переговорам в Дохе, это прямая ложь. Мы были первыми, кто это сделал, и мы гордимся этим! Ежели это не так, пусть «Независимая газета» подскажет нам, кто другой тогда проложил дорогу к межафганским переговорам?

Затем после Москвы эстафета афганских прямых переговоров, которые начались 12 сентября 2020 года, была передана в Доху. И теперь весь мир знает, чем эти переговоры закончились, так и не начавшись по существу. Так кто организовал конкуренцию межафганских форматов? Москва, которая во избежание глупых обвинений, не должна была вмешиваться в процесс и созерцать, через сколько лет или десятилетий Запад наберется интеллектуального потенциала, чтобы посадить противоборствующие стороны за один стол? Или Запад, всячески добивавшийся проведения таких переговоров исключительно на основе собственной матрицы, которая никак, никаким образом не укладывалась в головы афганцам с обеих сторон, спровоцировал конкуренцию? Мешая Пекину, Москве, дискредитируя их усилия, штаб-квартира НАТО, прежде всего, а затем и Госдеп США, искусственно тормозили уже давно перезревшую международную потребность в афганском мире и еще большую такую потребность у афганского народа.

После участия в майских мероприятиях 2019 года автор этих строк направился в Кабул, где пытался сближать позиции региональных акторов к большему сотрудничеству в афганском урегулировании. Встретился с одним, вторым, третьим послом иностранных государств в афганской столице. И на каждой встрече, после завершения протокольных сюжетов и вопросов официальной повестки, послы стали не просто обращаться ко мне с просьбой, а прямо-таки уговаривали, упрашивали помочь им в организации прямых встреч талибов и представителей официального Кабула в их собственных столицах. Убеждали меня, что вот, мол, Москва первой за всю историю афганского мирного процесса смогла усадить противников за один стол, и мы хотели бы повторить успех российского МИД. Для меня стало очевидным, что афганское урегулирование превращается в рынок, на который прямо тут же заходит конкуренция. Я счел такую тенденцию опасной, ибо понимал, что реально эти страны заинтересованы не столько в урегулировании по существу, сколько чтобы засветить себя в этом афганском процессе и не более.

Аналогичному воздействию стал подвергаться и спецпосол США Залмай Халилзад. Штаб-квартира НАТО изо всех сил давила на него, чтобы пост-московские встречи и переговоры сторон прошли в столице Норвегии Осло. Региональные державы солидарно выступили за Узбекистан. Американский посланник согласовал следующую схему: пусть передовые группы талибов и правительства ИРА совместно выедут и в Осло, и в Самарканд, оценят логистику, условия для переговоров, условия пребывания делегаций и представят свое заключение.

В это время, во время участия в торжествах по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Афганистаном и Австралией, мне довелось встретиться с группой высокопоставленных дипломатов из Канберры. Они стали расспрашивать, как идет подбор мест для проведения межафганских переговоров. На что я ответил, что крайне удивлен и раздосадован происходящим и не очень понимаю, почему Австралия не предлагает свою площадку для проведения таких переговоров, тем более, что расстояние между Кабулом и тем же Сиднеем или Мельбурном такое же, как и между Кабулом и Вашингтоном. Собеседники рассмеялись и приватно поделились, что они такую заявку подавали, но их резко одернули под предлогом, что Австралия, мол, не член НАТО, а всего лишь союзник, а тут, мол, есть более важные претенденты. Я тогда спросил: а откуда взялось Осло? Мне тихо-тихо сказали, что это принципиальное требование генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он поставил ребром перед спецпослом Халилзадом. Мол, надо учесть значительные усилия НАТО в Афганистане. И далее австралийцы без шуток сказали, что здесь есть не только политическая, но и коррупционная составляющая….

В августе 2019 года передовые группы обеих сторон совершили совместную поездку в Самарканд и Ташкент. До этого дважды Узбекистан навещали официальные делегации талибов. Передовым группам все понравилось, их все устроило. Однако, согласно договоренностям, они должны были посетить и столицу Норвегии. В первых числах сентября 2019 года выдвинулись на Осло. В один из дней у меня раздается звонок и на языке пушту, без традиционных афганских приветствий, некто крайне озлобленно и нервно начитает на меня едва ли не орать с вопросом: может ты нам подскажешь, где тут можно чай попить? Мне потребовалось определенное время, чтобы понять, что на другом проводе передовые группы, уже прибывшие в Осло. Оказывается, их разместили в отеле под Осло, они попросили первым делом чай. Но им ответили, что в гостинице чая нет. Афганцы пошли искать чай в городе, однако кроме пивных баров и кофеин им ничего пригодного найти не удалось, и они стали обращаться ко мне, ругая эту Норвегию на чем свет стоит.

Таким образом, генеральный секретарь крупнейшего военно-политического блока современности Йенс Столтенберг, изо всех сил продавливая Осло в качестве площадки для межафганского диалога, поскользнулся на традиционной афганской мелочи, на чае. После этого вопрос с Осло отпал сам собой. Столтенберг тогда разразился на Халилзада, потребовал заодно отказаться от Самарканда и настоял, чтобы межафганские переговоры проходили в Дохе. Таким образом, столица Катара оказалась заложником успеха или провала афганского урегулирования. Результат всем известен.

Формат статьи не позволяет раскрыть и такой немаловажный вопрос конкуренции на рынке афганского урегулирования, как достигнутая между США и талибами секретная договоренность о проведении прямой межафганской встречи в резиденции в Кэмп-Дэвиде в сентябре 2019 года. Причем это делалось в глубокой тайне, прежде всего, от союзников по НАТО, как раз в то время, когда Столтенберг продавливал Осло. Но и Кэмп-Дэвид был сорван под надуманным предлогом и не состоялся.

Таким образом, можно смело констатировать, что на данный момент субстантивными межафганские встречи и переговоры были только в России. Теперь это уже исторический факт. Проведенная 18 марта 2021 года в Москве международная конференция по афганскому урегулированию стала «последним гвоздем» в подтверждение этой истины. Россия стала признанным лидером урегулирования в Афганистане. Имевшие место в Москве обсуждения и даже острые дискуссии, развернувшиеся интриги вокруг конференции вызвали бурный международный резонанс. Это лишний раз доказало успешность российской внешнеполитической линии. А принятое в Москве заявление участников встречи, и это задокументировано, продвинуло движение к афганскому миру вперед. Стороны афганского конфликта, естественно, пытались выставлять на первый план свои аспекты заявления, однако очевидно, и очевидно всем в регионе, что принятый документ стал важным шагом вперед и существенным продвижением по отношению к достигнутому американцами ранее в Дохе.

Всеми обозревателями отмечено, что в Москве афганские визави заметно понизили градус взаимной неприязни и уже одно это является значительным успехом. Непонятно, правда, что теперь делать с мыльными пузырями от «Независимой газеты» и жесткой неприязнью от штаб-квартиры НАТО. Видимо, им не остается другого выбора, как самим попеременно подсматривать в замочную скважину, чтобы пытаться разгадать, как и за счет чего России удается совершать успешные и даже прорывные акции в столь сложных лабиринтах афганского урегулирования. Было бы рациональным, конечно, чтобы неспособные на реальные достижения конкуренты России встали наконец на конструктивные рельсы и перестали смотреть на окружающий мир как на своих вассалов. Правда, для этого надо начать с искреннего стремления к установлению мира в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.