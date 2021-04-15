Юристы Юдиной делают хайп на неуспевающей студентке, сделав из нее «политическую»

История с участницей «Команды 29», бывшей студенткой Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Елены Скворцовой так и закончилась ничем. Девушку отчислили за неуспеваемость (непрохождение практики), но «Команда 29» успела поймать хайп, превратив Скворцову, как Юдину, в «страдалицу» за оппозиционные взгляды. ФАН разобрался во всех подробностях этого отчисления.

Елена Скворцова, помимо сотрудничества с «Командой 29», еще и активная участница оппозиционного молодежного движения «Весна». Той самой «Весны», в которой употребляют незаконные вещества и практикуют интимные отношения с несовершеннолетними. Один участник движения уже отбывает срок за оргию с девочками, не достигшими 16-летнего возраста, склонение их к употреблению запрещенных веществ, сбыт этих веществ и попытку изготовления порно с участием несовершеннолетних. В январе этого года Скворцова была задержана за участие в несанкционированном собрании, а в феврале выяснилось, что ее отчисляют из СПбГУ за неуспеваемость, а точнее — за непройденную практику.

Как это преподносит «Команда 29», для которой она пишет статьи:

«Как известно, студентам положена практика. Почти год Скворцова — член «Команды 29», но считать это работой журфак отказался. Взамен Лене предложили попрактиковаться внутри университета — в студенческих медиа «Развилка» и «Первая линия» либо в паблике кафедры цифровых медиакоммуникаций в сети «ВКонтакте». Она выбрала первый вариант, написала в «Развилку» большой текст о быте в колониях, а также приложила к отчету материалы, сделанные для нас. Для положительной оценки достаточно трех текстов общим объемом в 15 тысяч знаков. Елена превысила его в два раза, но все равно была направлена на пересдачу. Официальная причина — проходить практику в «Развилке» с некоторых пор нельзя (всего месяцем ранее студентам других групп работу в этом издании засчитывали). На пересдачу дали всего несколько дней. Лена пыталась попроситься на стажировку в другие медиа СПбГУ, но ей в этом отказали».

Ну и как водится — ссылочка, куда можно бросать донаты, и петиция на неофициальном портале, которую нужно подписать. К слову, петиция собрала всего 767 подписей

Как дела обстоят в реальности. Для прохождения практики в прошлом году было выделено гораздо больше времени, чем обычно, из-за пандемии. Сроки: с 6 июля по 31 августа и с 15 сентября по 22 декабря. Скворцова в них не уложилась. Для того чтобы поучить зачет по практике, материалы надо опубликовать в издании, у которого есть договор, либо у студента должен быть трудовой договор с изданием, в котором он работает.

Невские Новости /

Естественно, такого договора с «Командой 29» нет — это неофициальное объединение, юридически оно не существует. Университет не может за практику зачесть любую «писанину» из интернета. Тогда любой полуграмотный инстаблогер может считать себя журналистом.

В «Первой линии» ей никто не отказывал. Просто, поскольку девушка не устроилась сама, отдел практики распределил ее в управление по связям с общественностью СПбГУ. В медиацентре СПбГУ были готовы ей помочь по просьбе одного из преподавателей. Но проблема в том, что они не работают со студентами четвертого курса, а именно там она и училась. В управлении она получила задание — подготовить публикацию о студенте университета Панине-Коломенкине — первом олимпийском чемпионе России (причем там был выбор тем, Скворцова сама изъявила желание писать эту). Текст оказался более чем на 50% плагиатом. Ей дали время на редактирование. Но вторая редакция оказалась тоже с массой недочетов. Скворцовой, видимо, лень было переписывать еще раз, и она заявила, что публикация необязательна — достаточно отразить в характеристике, что текст сдан. В характеристике отразили. То есть практика не была пройдена.

Самое главное, что забыла упомянуть «Команда 29», — СПбГУ не отчисляет за задержание на митингах. Ежегодно сразу проходит несколько человек, задержанных на несогласованных собраниях. В 2019 году все помнят историю с комиссией по этике, разбирающую поведение трех студентов, задержанных за подобное правонарушение. Никого не отчислили — вынесли предупреждение.

То есть «Команда 29» хайпанула на том, что оболгала один из старейших и уважаемых вузов страны, понимая, что на них даже в суд подать нельзя. Их же официально не существует. Девушка, увлекшаяся революциями, просто забыла об учебе. А теперь пытается себя представить пострадавшей за инакомыслие.

История, практически аналогичная ситуации с Маргаритой Юдиной, — когда профессиональная бездельница решила превратиться в борца с режимом и существует за счет донатов.