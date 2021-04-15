Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 18:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Политика
Политолог Светов заявил, что явка на выборы в Госдуму может составить более 50%
18:42
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подарил супруге на день рождение чужой салют
18:40
Общество
Престарелый хаски обожает кататься с хозяином на мотоцикле по Америке. ФАН-ТВ
18:39
Наука
Изменены привычные представления о тайне девятой планеты Солнечной системы
18:37
Общество
Двадцатилетнюю курянку обвинили в совращении подростка
18:37
Политика
Спикер Госдумы назвал санкции Вашингтона недружественными и предсказуемыми
18:37
Общество
Требование Навального выдать Коран вызвало скепсис у пользователей Сети
18:37
Экономика
Uniper из Германии превратит угольную электростанцию в водородный кластер
18:36
Общество
Стали известны сроки поставки третьей вакцины от COVID-19 «КовиВак» в Петербург
18:35
Политика
Политолог Мухин объяснил паническое бегство СМИ-иноагентов из России
18:35
Весь мир
Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
18:34
Происшествия
«Братва» завалила цветами могилу убитого Алика Рыжего
18:32
Общество
Россиянам не придется сдавать тест на COVID-19 для поездки в Абхазию
18:32
Происшествия
Исчезнувший настоятель монастыря найден мертвым в костромском лесу
18:31
Весь мир
Акция против присутствия миротворцев в ЦАР прошла перед офисом ООН в Банги
18:30
Общество
Калининградский полицейский отказался от взятки в 400 евро
18:29
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова назвала «рабством» съемки в популярном ситкоме
18:27
Общество
Россия продлила запрет на полеты в Великобританию до 1 июня
18:26
Происшествия
СК показал, какими уловками пользуются телефонные мошенники
18:25
Общество
Американец назвал слова, которые не может понять даже спустя пять лет жизни в России
Все новости
Юристы Юдиной делают хайп на неуспевающей студентке, сделав из нее «политическую»
pexels.com  / 
Общество

Юристы Юдиной делают хайп на неуспевающей студентке, сделав из нее «политическую»

История с участницей «Команды 29» Елены Скворцовой так и закончилась ничем.

История с участницей «Команды 29», бывшей студенткой Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Елены Скворцовой так и закончилась ничем. Девушку отчислили за неуспеваемость (непрохождение практики), но «Команда 29» успела поймать хайп, превратив Скворцову, как Юдину, в «страдалицу» за оппозиционные взгляды. ФАН разобрался во всех подробностях этого отчисления.

Елена Скворцова, помимо сотрудничества с «Командой 29», еще и активная участница оппозиционного молодежного движения «Весна». Той самой «Весны», в которой употребляют незаконные вещества и практикуют интимные отношения с несовершеннолетними. Один участник движения уже отбывает срок за оргию с девочками, не достигшими 16-летнего возраста, склонение их к употреблению запрещенных веществ, сбыт этих веществ и попытку изготовления порно с участием несовершеннолетних. В январе этого года Скворцова была задержана за участие в несанкционированном собрании, а в феврале выяснилось, что ее отчисляют из СПбГУ за неуспеваемость, а точнее — за непройденную практику.

Как это преподносит «Команда 29», для которой она пишет статьи:

«Как известно, студентам положена практика. Почти год Скворцова — член «Команды 29», но считать это работой журфак отказался. Взамен Лене предложили попрактиковаться внутри университета — в студенческих медиа «Развилка» и «Первая линия» либо в паблике кафедры цифровых медиакоммуникаций в сети «ВКонтакте». Она выбрала первый вариант, написала в «Развилку» большой текст о быте в колониях, а также приложила к отчету материалы, сделанные для нас.

Для положительной оценки достаточно трех текстов общим объемом в 15 тысяч знаков. Елена превысила его в два раза, но все равно была направлена на пересдачу. Официальная причина — проходить практику в «Развилке» с некоторых пор нельзя (всего месяцем ранее студентам других групп работу в этом издании засчитывали). На пересдачу дали всего несколько дней. Лена пыталась попроситься на стажировку в другие медиа СПбГУ, но ей в этом отказали».

Ну и как водится — ссылочка, куда можно бросать донаты, и петиция на неофициальном портале, которую нужно подписать. К слову, петиция собрала всего 767 подписей

Как дела обстоят в реальности. Для прохождения практики в прошлом году было выделено гораздо больше времени, чем обычно, из-за пандемии. Сроки: с 6 июля по 31 августа и с 15 сентября по 22 декабря. Скворцова в них не уложилась. Для того чтобы поучить зачет по практике, материалы надо опубликовать в издании, у которого есть договор, либо у студента должен быть трудовой договор с изданием, в котором он работает.

Юристы Юдиной делают хайп на неуспевающей студентке, сделав из нее «политическую»
Невские Новости  / 

Естественно, такого договора с «Командой 29» нет — это неофициальное объединение, юридически оно не существует. Университет не может за практику зачесть любую «писанину» из интернета. Тогда любой полуграмотный инстаблогер может считать себя журналистом. 

В «Первой линии» ей никто не отказывал. Просто, поскольку девушка не устроилась сама, отдел практики распределил ее в управление по связям с общественностью СПбГУ. В медиацентре СПбГУ были готовы ей помочь по просьбе одного из преподавателей. Но проблема в том, что они не работают со студентами четвертого курса, а именно там она и училась. В управлении она получила задание — подготовить публикацию о студенте университета Панине-Коломенкине — первом олимпийском чемпионе России (причем там был выбор тем, Скворцова сама изъявила желание писать эту). Текст оказался более чем на 50% плагиатом. Ей дали время на редактирование. Но вторая редакция оказалась тоже с массой недочетов. Скворцовой, видимо, лень было переписывать еще раз, и она заявила, что публикация необязательна — достаточно отразить в характеристике, что текст сдан. В характеристике отразили. То есть практика не была пройдена.

Самое главное, что забыла упомянуть «Команда 29», — СПбГУ не отчисляет за задержание на митингах. Ежегодно сразу проходит несколько человек, задержанных на несогласованных собраниях. В 2019 году все помнят историю с комиссией по этике, разбирающую поведение трех студентов, задержанных за подобное правонарушение. Никого не отчислили — вынесли предупреждение.

То есть «Команда 29» хайпанула на том, что оболгала один из старейших и уважаемых вузов страны, понимая, что на них даже в суд подать нельзя. Их же официально не существует. Девушка, увлекшаяся революциями, просто забыла об учебе. А теперь пытается себя представить пострадавшей за инакомыслие.

История, практически аналогичная ситуации с Маргаритой Юдиной, — когда профессиональная бездельница решила превратиться в борца с режимом и существует за счет донатов.

скворцова весна спбгу команда 29
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Общество / Юристы Юдиной делают хайп на неуспевающей студентке, сделав из нее «политическую»
Рейтинг@Mail.ru