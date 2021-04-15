Американский сенатор оконфузилась, поздравив ВВС США картинкой с российским Су-34

Вашингтон, 15 апреля. Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила командование резерва ВВС США у себя в Twitter и была высмеяна за глупую ошибку.

Желая красиво оформить свой пост с пожеланиями генералитету всего наилучшего изображением истребителя, сенатор разместила в нем картинку, но не потрудилась найти подходящую. Из-за глупой ошибки текст поздравления увенчало фото истребителя-бомбардировщика ВКС РФ Су-34.

«С 73-м днем рождения @USAFReserve! Благодарю от лица страны всех резервистов, готовых всегда служить нашей нации», — цитирует телеканал RT пожелания оконфузившегося сенатора.

Реакция в соцсетях не заставила себя долго ждать, и хотя Хайд-Смит тут же стерла пост, комментаторы успели высказаться под поздравлением и отметили, что Республиканская партия США, похоже, «является глубоко пророссийской». Некоторые пользователи едко пошутили на тему того, что выдавать российские вооружения за свои для американских политиков становится почти традицией.

В прошлом году координаторы предвыборной кампании Дональда Трампа использовали для баннера изображение с российскими войсками. Некоторое время избирателей Трампа в Сети радовала реклама с призывом поддержать американские войска, но на картинке были россияне с автоматами Калашникова на фоне заката и взлетающих МиГ-29.

Хотя оба инцидента по степени общественного резонанса не сумели превзойти широкое обсуждение, которое возникло из-за падения американского лидера Джо Байдена на трапе самолета.