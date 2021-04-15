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МИД РФ призвал Германию и Францию прекратить спекуляции не тему передвижения ВС РФ

МИД РФ призвал Германию и Францию прекратить спекуляции не тему передвижения ВС РФ

Москва, 15 апреля. Власти Украины при поддержке Запада продолжают информационную агрессию против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Киев продолжает саботировать выполнение Минских соглашений, что ведет к обострению ситуации в Донбассе. При этом Украина и ряд западных стран развернули против России масштабную информационную агрессию.

«Украинские и западные СМИ вовсю раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной. Страны Запада то отдельно, то вместе тиражируют заявления по этому вопросу», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она призвала Германию и Францию прекратить спекуляции не тему передвижения российских войск на собственной территории.

Ранее власти США выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских войск на границе с Украиной. При этом официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы пояснений относительно переброски воинских подразделений на собственной территории. Позднее в Кремле сообщили, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства у других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств, в том числе для Украины.

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