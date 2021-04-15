Сатановский высмеял заявление посла Украины в Германии о ядерном статусе Киева

Москва, 15 апреля. Заявления Киева о возвращении ядерного статуса открыли Германии глаза на современную Украину, считает политолог Евгений Сатановский.

Украинский посол в Германии заявил, что Киеву придется восстановить ядерный статус якобы для сохранения государственности, если страна не будет принята в состав Североатлантического альянса, отметил Сатановский в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что дипломат его порадовал своей искренностью, однако озвученные им мысли принадлежат украинскому руководству. По его мнению, иных объяснений, почему посол затронул эту тему, попросту нет.

Предназначение ядерного вооружения, которым желает обладать Киев, очевидно, подчеркнул Сатановский. Политолог уточнил, что в свете риторики украинских властей в отношении Крыма и Донбасса, не сложно понять, для чего оно будет использоваться. Эксперт считает, что Киев без проблем может создать подобное вооружение благодаря технической и материальной базе, доставшейся Украине от Советского Союза.

«Психи с ядерной бомбой, гипертрофированным самомнением и без малейших шансов склеить разваливающуюся и стремительно нищающую страну — как раз то, что сейчас больше всего нужно европейцам. О нас и не говорим», — высмеял заявление украинского посла Сатановский, объясняя план властей Украины стать ядерной державой.

Политолог не исключил, что за заявлениями посла ничего на самом деле и не стоит, так как Киев попросту решил попугать своих европейских обеспеченных соседей, чтобы выжать деньги, оружие и различное оборудование. Резюмируя, эксперт отметил, что инфантилизм власть имущих является одной из самых страшных проблем в мире, так как они не могут и не хотят объективно оценивать окружающую их реальность.

«Так что, пожалуй, действительно пора заканчивать с нынешним этапом ее государственности, пока еще есть, что там, в этой стране, можно сохранить. Спасибо послу за прозрачный намек. Глаза немцам открыл, мозги прочистил», — констатировал политолог.

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