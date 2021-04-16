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Хочет, но не может: почему у Украины никогда не будет ядерного оружия
ТАСС  /  Zuma / TASS / Omid Vahabzadeh
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Украина

Хочет, но не может: почему у Украины никогда не будет ядерного оружия

На фоне роста напряженности последних недель на российско-украинской границе официальный Киев начал делать совсем уж резонансные заявления.

На фоне роста напряженности последних недель на российско-украинской границе официальный Киев начал делать совсем уж резонансные заявления. Так, посол Украины в Берлине Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил о желании его страны вернуть себе статус ядерной державы. В качестве альтернативы он видит полноправное вступление Украины в Североатлантический альянс. Как заявил дипломат, «либо мы являемся частью такого союза, как НАТО, и помогаем сделать Европу сильнее, либо у нас есть только один вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе».

Понятно, что от подобных слов веет неповторимым ароматом популизма, как ясно и то, что заявление сделано именно в контексте актуальной политической конъюнктуры. В мае-июне на территории Украины пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe — 2021, в которых примут участие 40 000 военных из 15 стран — участниц НАТО и союзников.

Именно в этом контексте Киев решил в очередной раз напомнить о своей значимости и для НАТО, и для Европы, и для США. Тем более что Джо Байден неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты будут стоять на страже украинских интересов и противодействовать «российскому давлению». Хотя очевидно, что, согласно Уставу НАТО, Украина не может вступить в Альянс, пока на ее территории имеет место разделение и военный конфликт. А чтобы этот конфликт нивелировать, нужно элементарно соблюдать формат Минских соглашений и продолжать переговорный процесс в данном формате до полного урегулирования всех проблем. Чего Киев делать категорически не хочет.  

Однако применительно к ядерному оружию и заявлению Андрея Мельника крайне интересен исторический контекст, поскольку ядерного оружия по факту Украину лишили в свое время именно США. О чем, кстати, неоднократно заявлял первый президент страны Леонид Кравчук. И сам же с таким решением соглашался, подчеркивая, что Украина с ядерным оружием была бы, мягко скажем, непредсказуемым игроком — «обезьяной с гранатой» по определению самого бывшего лидера страны.

История эта корнями уходит в развал СССР и начало 90-х. После парада суверенитетов оказалось, что ядерное оружие находится не только на территории России, но и в Казахстане, Белоруссии и на Украине. При этом на балансе Киева оставалось 1240 боеголовок.

Поначалу, в первые годы политических пертурбаций, на постсоветском пространстве было решено контролировать советское ядерное наследие совместно. Поэтому 21 декабря 1991 года четырьмя бывшими советскими республиками было подписано Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия.

Хочет, но не может: почему у Украины никогда не будет ядерного оружия
pixabay.com  / 

Однако уже 25 декабря 1991 года первый президент России Борис Ельцин получил от Горбачева «ядерный чемоданчик» и фактически стал единственным управляющим всем постсоветским ядерным арсеналом.

В итоге фактическое управление ядерным оружием окончательно перешло к Москве в 1992 году. В июне 1992 года этими странами был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия. При этом Киев, Минск и Алма-Ата подписывали его уже в качестве неядерных государств. И Белоруссия с Казахстаном оперативно отправили свои запасы советского ядерного оружия в сторону Москвы. Но Украина внезапно решила не спешить.

Больше того, уже в 1996 году на уровне Министерства юстиции Украины звучали заявления о том, что ядерное оружие необходимо стране для «сдерживания России». Но тут внезапно вмешались США.

По словам Леонида Кравчука, в 1994 году Вашингтон поставил Киев «прямо перед выбором: или Украина складывает ядерное оружие, или на Киев окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции».

При этом, как подчеркивает первый украинский президент, «представители США требовали. Они сказали: если вы не выполните задание вывести ядерные боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины».

В итоге в январе 1994 года в рамках трехстороннего соглашения между Украиной, Россией и США Киевом был подтвержден неядерный статус государства, а в декабре того же года был подписан Будапештский меморандум, который окончательно закреплял украинский неядерный статус. Впрочем, понадобилось несколько весьма прозрачных намеков со стороны Соединенных Штатов, чтобы ядерный арсенал с территории Украины был окончательно ликвидирован. Произошло это только в 1996 году.

Хочет, но не может: почему у Украины никогда не будет ядерного оружия
pixabay.com  / 

К слову, помимо внешнего давления, по словам все того же Леонида Кравчука, Украина столкнулась с внутренними проблемами: страна не имела ни финансовых, ни технических ресурсов что-то сделать с этим ядерным оружием. Больше того, в 1998 году истекал срок годности ракет. И если бы с этим арсеналом произошла нештатная или аварийная ситуация, то Чернобыль показался бы репетицией армагеддона на детском утреннике.

Очень важный момент: отсутствие ресурсов для обслуживания ядерного арсенала обнаружилось на Украине уже в начале-середине 90-х, когда еще не было окончательно промотано советское наследие. А сейчас 2021 год, и понятно, что экономически и технически Украина — это давно уже бледная тень даже той — постсоветской страны. Однако украинские политики все равно говорят, что неплохо бы и им иметь в своем распоряжении ядерные ракеты.

Кстати, в 2017 году, когда пошел очередной виток политической эскалации на Юго-Востоке Украины, там заговорили о создании некоей «ядерной программы». При этом заговорили настолько активно, что пришлось вмешиваться США. Курт Волкер, тогда спецпредставитель Госдепартамента США, выступил в украинских СМИ с заявлением, в котором подчеркнул: «Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс».

Что, в общем, подтверждает одну простую мысль. Даже западные партнеры со всей их риторикой про «заботу и протекцию» в отношении Украины прекрасно понимают, что ядерное оружие ей доверять нельзя категорически. Потому что, и правда, может получиться ситуация, описанная ее бывшим лидером Леонидом Кравчуком.

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