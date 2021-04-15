Новый выпуск шоу Галкина с Пугачевой растрогал пользователей Сети

Москва, 15 апреля. Ведущий «Музыкалити» Максим Галкин пригласил в студию рэпера Скриптонита, который поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. Выпуск шоу получил много позитивных комментариев в Сети.

Максим Галкин решил сделать необычным новый выпуск «Музыкалити». Гостями программы стала Алла Пугачева и Юлия Зиверт. Супруга юмориста в свой день рождения принимала поздравления от молодых коллег, записавших для нее видео. Но один из музыкантов — Адиль Жалелов (Скриптонит) решил лично вручить Примадонне огромный букет роз.

Певица не ожидала такого сюрприза и горячо благодарила рэпера. Она приняла из рук Скриптонита цветы и пожелала ему продолжать творить, писать честные песни. Реакция Пугачевой на подарок казахстанского музыканта растрогала пользователей Сети.

«Вот это круто! Это было божественно», — написал восторженный пользователь. «Как было трогательно, когда вышел Скриптонит с букетом роз и подарил Алле Пугачевой его», — добавил подписчик. «А вы тоже заплакали, когда сказали, что Скриптонит пришел лично?» — поинтересовалась пользовательница. «Надо же, у такой легенды, успешной женщины, кумир — Скриптонит, и она так искренне радовались его появлению», — заметил фолловер.

Ранее сообщалось, что певица Манижа Сангин в шоу «Алена, блин!» поздравила Аллу Борисовну с днем рождения. Участница Евровидения от России заявила, что очень уважает певицу.