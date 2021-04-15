Евросоюз солидарен с США в вопросе новых санкций против России

Брюссель, 15 апреля. Представители стран-членов Евросоюза заявили о солидарности с новыми санкциями против России, введенными 15 апреля президентом США Джо Байденом.

Об этом рассказали источники американской газеты Washington Post. Отмечается, что Евросоюз поддержал введение рестрикций против РФ, но не планирует к ним присоединяться.

Ранее сообщалось, что Байден подписал указ о введении новых санкций в адрес России. Речь идет о высылке десяти сотрудников дипмиссии РФ из Вашингтона. Минфин США также ввел рестрикции против 16 юридических лиц и 16 физических лиц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с указанными событиями анонсировала «тяжелый разговор» с американским послом в РФ.