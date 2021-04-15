Родные Началовой не могут продать спорную квартиру в Москве и снижают стоимость

Москва, 15 апреля. С января месяца спорная квартира Юлии Началовой в ЖК «Кутузовская ривьера» подешевела на три миллиона рублей и теперь стоит 97 миллионов. Пока приобрести недвижимость желающих немного, передает корреспондент ФАН.

Возможно, длительная продажа квартиры связана с тем, что в среднем аналогичные квартиры в этом жилом комплексе стоят на 20 миллионов рублей дешевле.

Информация о том, что квартира Юлии Началовой в 167,5 квадратных метра, в которой часть принадлежит хоккеисту Александру Фролову, выставлена на продажу, появилась еще в январе. Тогда она оценивалась продавцом в 100 миллионов рублей.

Через суд Фролов выиграл свое право на жилплощадь. После длительных разборок родные Юлии были вынуждены выставить квартиру.

Несмотря на дизайнерский ремонт, панорамные окна, систему «Умный дом», желающих брать квартиру за такие деньги немного. Особенно, если учесть, что в этом же жилом комплексе квартиры в 189 квадратных метров продаются за 53 миллиона.

«Да, пока стоит на продаже», — подтвердил информацию ФАН Виктор Началов — отец скончавшейся певицы.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Вера Алдонина, дочь Юлии Началовой, выступила с песней мамы на шоу «Модный приговор», чем довела зрителей до слез.