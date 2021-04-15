Новые санкции США скорректировали курс рубля к доллару

Москва, 15 апреля. Курс российской валюты отреагировал снижением на введение новых санкций Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации.

Об этом стало известно из информации Московской биржи. По состоянию на 15:05 по московскому времени, курс доллара увеличивался на 44 копейки, достигая отметки в 77,3 рубля. Это оказалось выше уровня закрытия предыдущего торгового дня на 1,88%, пишет ТАСС. Однако к 15:33 по Москве курс американской валюты замедлил рост до отметки в 76,675 рубля (+1,06%).

После опубликования новостей курс евро также вырос. Подорожав на 43 копейки, стоимость валюты достигала 92,5 рубля на 15:05 по Москве (+1,72%). Позднее курс евро рос на 0,99%, до 91,8425 рубля за валюту.

Указ о введении санкций в отношении Российской Федерации был подписан президентом США Джо Байденом 15 апреля. В санкционном списке оказались шесть технологических компаний, а также 32 российских физлица и организаций.