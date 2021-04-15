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Посол Украины предложил вернуть ядерный статус для защиты от России. События дня. ФАН-ТВ
germany.mfa.gov.ua  /  Министерство иностранных дел Украины
Общество

Посол Украины предложил вернуть ядерный статус для защиты от России. События дня. ФАН-ТВ

Захарова анонсировала тяжелый разговор с американским послом в МИД РФ. Путин призвал избавляться от бюрократии в соцсфере.

Украина запросила у Запада статус ядерной державы

У Украины остается два варианта в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе — вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы. Такое мнение озвучил посол Украины в Берлине. На вопрос, не будет ли вступление в НАТО выглядеть как провокация против Москвы, Андрей Мельник заявил, что не понимает «немецкого страха против русских».
«Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: вооружиться и снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?», — прокомментировал ситуацию посол Украины в Берлине.
Мельник отметил, что Украина сейчас нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.

Захарова анонсировала тяжелый разговор с американским послом в МИД РФ

Посол Украины предложил вернуть ядерный статус для защиты от России. События дня. ФАН-ТВ
mid.ru  / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва даст отпор на действия Вашингтона, который объявил о введении новых санкций против России. Американского посла Джона Салливана уже вызвали в МИД России. Об этом заявила Мария Захарова в ходе брифинга. По словам официального представителя МИД России, разговор с послом США в РФ предстоит тяжелый. Захарова подчеркнула, что ответ Москвы на санкции Вашингтона будет неотвратимым.

Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере

Посол Украины предложил вернуть ядерный статус для защиты от России. События дня. ФАН-ТВ
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Абсурдные и бессмысленные нормы в социальной сфере необходимо отменять, заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Президент подчеркнул, что людей, обращающихся за услугами, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь. Глава государства отметил, что подобные ситуации также демотивируют сотрудников соцучреждений и снижают эффективность их труда.
В завершение выступления Владимир Путин пообещал, что итоги заседания, прозвучавшие предложения и идеи войдут в его послание Федеральному собранию.
путин сша захарова мид рф андрей мельник бюрократия джон салливан социальная сфера
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