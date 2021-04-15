Посол Украины предложил вернуть ядерный статус для защиты от России. События дня. ФАН-ТВ

Украина запросила у Запада статус ядерной державы

У Украины остается два варианта в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе — вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы. Такое мнение озвучил посол Украины в Берлине. На вопрос, не будет ли вступление в НАТО выглядеть как провокация против Москвы, Андрей Мельник заявил, что не понимает «немецкого страха против русских».

«Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: вооружиться и снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?», — прокомментировал ситуацию посол Украины в Берлине.

Мельник отметил, что Украина сейчас нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.