Алла Пугачева призналась, что ей нравится певица Манижа

Москва, 15 апреля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева послушала песню «Русская женщина», с которой певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», и высказала свое мнение.

Пугачевой 15 апреля исполнилось 72 года. В честь дня рождения артистки ее супруг, юморист Максим Галкин опубликовал специальный выпуск YouTube-шоу «Музыкалити». Гостями нового выпуска стали молодая исполнительница Zivert и, конечно же, сама именинница — Алла Пугачева.

В какой-то момент Максим Галкин включил трек «Русская женщина», который наделал много шума в последнее время. Примадонна на первых же секундах заявила, что знает эту песню и ее автора — Манижу. Во время прослушивания композиции она улыбалась и качала головой в такт.

По словам Пугачевой, ей очень нравится Манижа, поскольку она одна из немногих молодых артисток, кого действительно можно назвать личностью. Она яркая и характерная, отметила певица. Кроме того, супруга Галкина оценила текст и посыл композиции «Русская женщина».

«Песня как раз для Евровидения. Я бы вообще начала с того: «Знаешь, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все». Вот такой текст было бы замечательно», — высказалась Примадонна.

А вот Zivert песню Манижи совсем не оценила. По словам звезды, ей очень нравится сама исполнительница и некоторые ее ранние работы, но вот «Русская женщина» — совершенно не ее репертуар.

Недавно Манижа сравнила себя с Аллой Пугачевой. Она заявила, что если займет 13 место на Евровидении, то не будет расстраиваться, поскольку в 1977 году Примадонна на этом же конкурсе заняла 15 место.