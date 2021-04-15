Звезда американского «Холостяка» Колтон Андервуд признался в гомосексуальности

Лос-Анджелес, 15 апреля. Спортсмен Колтон Андервуд, запомнившийся многим по американской версии «Холостяка», в эфире шоу Good Morning America признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Романтическое реалити-шоу в США пользуется большой популярность. В 23 сезоне шоу девушки боролись за сердце, казалось бы, идеального мужчины с телосложением древнегреческого бога — бывшего футболиста NFL Колтона Андервуда. После окончания проекта он искренне пытался построить отношения с финалисткой. Через полтора года пара рассталась.

Недавнее заявление Андервуда расставило все по места. Спортсмен решил рассказать правду о себе, а заодно и назвать истинную причину расставания с участницей «Холостяка». В эфире программы «Доброе утро, Америка» он сделал каминг-аут.

«Я гей. Я принял это и смирился с этим фактом в начале этого года. Следующим шагом стало публичное признание. Я все еще нервничаю, но для меня это действительно важно. Сейчас я гораздо счастливее и здоровее, чем когда-либо. Раньше я бы скорее умер, чем сказал, что я гей», — признался Колтон Андервуд.

Заявление Колтона спровоцировало шумиху, но было хорошо воспринято поклонниками. Многие поблагодарили спортсмена за смелость, а Netflix и вовсе — заинтересовался историей и объявил запуск реалити-шоу с его участием.

На российском телевидении 14 марта стартовал 7 сезон «Холостяка», в котром девушки пытаются завоевать сердце рэпера Тимати. Недавно хип-хоп исполнитель опубликовал тайное свидание, вышедшее за рамки эфира.