Препарат ФМБА от коронавируса «МИР-19» планируют зарегистрировать до конца года

Москва, 15 апреля. Лекарственный препарат от коронавирусной инфекции «МИР-19» разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планируют зарегистрировать до конца года.

Разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний получено, сообщила глава агентства Вероника Скворцова. Этот этап займет несколько месяцев, если эффективность будет подтверждена, то российский препарат для лечения и профилактики COVID-19 зарегистрируют в конце текущего года.

Если испытания завершатся успешно, ФМБА готовится к созданию другой формы лекарства — спрей в рото- и носоглотку, заявила Скворцова. Он направлен на профилактику COVID-19 при контакте с инфицированным.

«МИР-19» — это «малая интерферирующая РНК», комбинированный препарат для ингаляционного или интраназального введения. Разработкой лекарства ФМБА занимается с 2020 года, первый этап скрининговых доклинических испытаний завершился в марте 2021 года. Препарат «МИР-19» воздействует не на S-белок, а на другие белковые структуры вируса SARS-CoV-2, это развивает клеточный иммунитет, который сохранится на долгое время.