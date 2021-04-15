Власти Сургутского района разработали план привлечения учителей в местные школы

, 15 апреля. Приезжим учителям в Сургутском районе будут выплачивать ежемесячную компенсацию, чтобы привлечь их к работе в местных школах.

Учебные заведения в Сургутском районе сильно нуждаются в преподавателях, тренерах и деятелях культуры. Почти 70 работников местных детских учреждений планируют уйти на пенсию в ближайшие 1,5 года. Районная администрация предложила ежемесячно выплачивать дополнительную компенсацию приезжим педагогам, чтобы привлечь их в Сургутский район.

Депутат думы района Анатолий Сименяк предлагает принять такую меру поддержки с 16 апреля. Большинство педагогов жалуются на сложности с арендой жилья. Согласно подготовленному проекту, приезжие учителя и деятели искусства смогут получать до 20 тыс. рублей ежемесячно, сообщает Ugra News.