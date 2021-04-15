Разработчикам «МИР-19» разрешили начать вторую фазу исследования препарата

Москва, 15 апреля. Российское лекарство от коронавируса «МИР-19» получило разрешение на вторую фазу исследований. Такую информацию предоставила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало препарат «МИР-19» 11 апреля 2021 года. Вторая фаза исследований препарата будет длиться в течение нескольких месяцев. Разработчики ожидают, что Минздрав РФ зарегистрирует «МИР-19» уже к концу 2021 года.

Лекарство успешно прошло первую стадию испытаний на животных. Препарат успешно снизил вирусную нагрузку в организмах зверей, не нанося при этом никакого вреда их здоровью. По словам скворцовой, эту разработку можно считать антидотом коронавируса.