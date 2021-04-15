В спорах рождается истина: эксперты рассказали, есть ли реальная оппозиция в России

Некоторые российские наблюдатели склонны называть оппозицией любую из представленных в списке 33 партий, кроме «Единой России». Другие политологи говорят о сходстве позиций у большинства партий и не видят оппозиции в России вообще. Кто и почему может претендовать на звание оппозиции в России? На эти и другие вопросы ответили политолог, политики и социологи в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В спорах рождается истина

Как отметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, нельзя говорить, что у допущенных к выборам партий нет никакой идеологии. Они все разные. В России примерно то же самое, что и в Соединенных Штатах. Многие не видят разницы между Демократической и Республиканской партией, хотя весь мир увидел отличие как во внутренней, так и во внешней политике. Разница очень большая.

«Это полная ерунда. Если бы не было никакой разницы, все бы шли в «Единую Россию». Но люди же так не делают. Они создают какие-то другие проекты, команды. У них своих команды. В последние годы в парламенте были довольно серьезные дебаты по пенсионной реформе. У нас в Законодательном собрании, когда была ратификация положений конституционной реформы, не все депутаты голосовали «за». Я сам голосовал «против». И таких было четверо. Было приличное число воздержавшихся. Так что здесь нет полного единомыслия. И это правильно, хорошо. Люди должны по-разному реагировать на различные инициативы. И вообще иметь отличные друг от друга мнения. И только в спорах рождается истина», — пояснил Михаил Амосов.

Бытует мнение, что отдельные партии, лишившись лидера, потеряют себя. И Амосов отчасти согласен с этим мнением. Однако он заметил, что подобное можно говорить, например, про ЛДПР. Без Владимира Жириновского партия потеряет лицо. Но нельзя то же самое говорить про КПРФ, уверен политик.

«И «Справедливая Россия» достаточно идеологическая партия социал-демократического плана. Там далеко не все держится на Сергее Миронове или Геннадий Зюганове, если говорить про КПРФ. Да, в «Яблоке», к моему сожалению, работает лидерский фактор. Но, я об этом неоднократно говорил, это связано с избирательной системой», — добавил Михаил Амосов.

Новый формат

Политолог, журналист Юрий Светов заметил, что иллюзии советского времени не изжиты до сих пор. Очень многие полагают, что явка на выборы должна быть стопроцентная. Россия, как и Запад, пришла к тому, что на выборы ходит 40–45% населения. В каких-то регионах больше, в каких-то меньше. Эти люди считают, что они способны повлиять на политическую систему в стране.

На явку выборов в Государственную думу может повлиять обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Светов прогнозирует, что явка будет больше 50%. Он также считает, что «Единая Россия» получит больше всего голосов. По его мнению, только эта партия в реальности готовится к выборам, в том числе проводит праймериз.

Говоря о новых лицах в политике, Светов заметил, что много свежих фигур появилось среди губернаторов: молодые, которые говорят другим языком, ставят необычные задачи.

«Теперь хочется получить от них результатов. К сожалению, в парламенте с этими новыми лицами пока дело обстоит грустно. Я не вижу их, а если туда приходят новые люди, они как-то быстро там теряются. И опять старожилы политики задают тон», — пояснил Юрий Светов.

Он заметил, что Россия изменилась за 30 лет. Но в политике до сих пор Зюганов, Жириновский, Явлинский и так далее.

«Столько людей поменялось в различных отраслях, а в партиях по-прежнему те же самые лица», — добавил Светов, при этом заметив, что в «Единой России», которую так любят подвергать критике отдельные личности, постоянно происходит ротация лидеров.

Он задается вопросом: почему праймериз сегодня есть только в «Единой России».

В целом Светов отмечает, что сами по себе партии — умирающий формат. По его мнению, люди сегодня объединяются на совершенно других уровнях. В пример он привел волонтерские движения.