Падение самолета-фантома: была ли авиакатастрофа под Саратовом на самом деле

Во вторник вся Саратовская область оказалась «на ушах»: экстренные службы пришлось поднять по тревоге из-за новости о крушении самолета. В половину шестого вечера по местному времени в МЧС поступил сигнал о падении легкомоторного АН-2 в районе сел Подлесное и Михайловка. В ведомство позвонили местные жители, сообщившие, что самолет, скорее всего, рухнул в Волгу.

«Мы с товарищем в тот день видели самолет, который летел достаточно низко. Никакого огня видно не было, необычного шума тоже, поэтому мы панику не поднимали. Не знаю, кто именно подал сигнал, скорее всего, кто-то из соседних деревень. Вскоре после того, как мы увидели самолет, начали приезжать машины спасателей и пожарных», — рассказал корреспонденту ФАН рыбак Анатолий Т.

На место событий действительно немедленно прибыли спасательные и медицинские службы, начавшие поиск следов авиакатастрофы. К работам были привлечена автомобильная техника, катера и квадрокоптеры. Поиски велись на протяжении суток, останавливаясь только на ночь. Было обследовано более 10 квадратных километров территории, включая как сухопутную, так и водную поверхности. В поисках участвовали не только сотрудники соответствующих служб, но и волонтеры, искавшие как обломки самолета, так и возможные следы топлива. Однако в пять часов вечера среды поиски были прекращены.

«Работы велись в Марксовском и Воскресенском районах, на данный момент они завершены. Летательный аппарат или его следы обнаружены не были. От МЧС работали 44 человека и 13 единиц техники. Других свидетелей происшествия обнаружено не было. По факту поступившего обращения началась проверка, инициированная правоохранительными органами», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Действительно ли самолет упал — это вопрос открытый. Возможно, какие-то следы катастрофы будут обнаружены позднее. Однако велика вероятность того, что сигнал об аварии был ложным. Так считает бывший летчик Антон Тарпищев, с которым пообщался корреспондент ФАН.

​​​​​​​«Как бы банально это не звучало, даже такой самолет, как АН-2 — далеко не иголка в стоге сена. Если бы в этом районе совершался плановый полет, скажем, самолета с удобрениями, давно стало бы известно о его пропаже. Вылет любой воздушной единицы обставлен целым букетом документов, известно абсолютно все, расхождение со временем прибытия хотя бы на час — уже чрезвычайное происшествие. Поэтому, думаю, что жителям просто померещилось. Единственный вариант для возможной катастрофы — незарегистрированный полет, такое, к сожалению, тоже случается. На радаре легкомоторный самолет, который двигается рядом с землей, абсолютно незаметен. Но и в этом случае спасатели должны были найти хоть какие-то следы. Если самолет упал бы в Волгу, топливное пятно было бы достаточно крупным. Сложно его не заметить», — резюмировал летчик.

Скорее всего, сигнал о падении самолета действительно оказался ложным. Необязательно, что он был подан со злым умыслом: вероятно, жители района просто ошиблись. Возможно, «свидетели» спутали полет самолета с каким-то природным явлением. Однако и нельзя исключать возможность того, что кто-то захотел неудачно «пошутить». Точный вывод сделают сделают сотрудники правоохранительных органов. ФАН продолжит следить за ситуацией.