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Депутат ЗакСа Петербурга заявил, что губернаторский корпус должен быть разнообразным
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ
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Депутат ЗакСа Петербурга заявил, что губернаторский корпус должен быть разнообразным

Губернаторский корпус должен быть более разнообразным. Об этом заявил Михаил Амосов, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга.

Губернаторский корпус должен быть более разнообразным. Об этом заявил депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Михаил Амосов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция». Также политик рассказал, чем губернаторы от оппозиционных партий отличаются от губернаторов от «Единой России».

«Их (губернаторов от оппозиции. — Прим. ФАН), во-первых, не так много. Во-вторых, для того, чтобы полностью ответить на этот вопрос и найти отличия, надо убирать муниципальный фильтр. Партии, которые представлены в Государственной думе, должны без всяких фильтров участвовать в выдвижении на кандидатуру губернатора. Для всех остальных — для малых партий, которые как-то не так себя проявили — можно оставить муниципальный фильтр, — поделился мнением спикер. — В целом я думаю, что это устаревшая система, губернаторский корпус должен быть более разнообразным в политической плане, должны быть представлены разные партии. Я думаю, что это будет для страны очень полезно. Конечно, искусственно это сделать нельзя, это должен быть естественный процесс».

Михаил Амосов добавил, что такой подход не нужно сравнивать с ситуацией в 90-е годы.

«Тенденции сепаратизма как такового были только в Татарстане. Но договорились же. И посмотрите, что стало с Татарстаном — наш флагман регионального развития. Да, были проблемы на Северном Кавказе, тогда действительно можно было говорить о проведении какой-то централизации, но сегодня у нас же нет этих проблем. Надо двигаться дальше», — сообщил эксперт.

Напомним, в сентябре этого года Россию ждут выборы в Государственную думу. Информированность жителей страны о предстоящих выборах достаточно высокая. Согласно данным опроса Института социального маркетинга, 42% российских граждан намерены принять участие в осенних выборах.

оппозиция госдума заксобрание закс петербурга медиагруппа патриот
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