Юрий Лоза рассказал, за что благодарен Алле Пугачевой

Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза благодарен Алле Пугачевой за то, что она никогда не скрывала имена авторов ее шлягеров. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

В день рождения народной любимицы композитор присоединился к многочисленным поздравлениям звезд шоу-бизнеса.

«Желаю здоровья, здоровья, здоровья! Долгих лет жизни! Присоединяюсь ко всем хорошим словам! Ничего особенного я не могу сказать. Я ее не так хорошо знаю. Мы с ней не контачим. Она меня ни разу не поздравила с днем рождения. Когда звонят по этому поводу, присоединяюсь ко всем хорошим словам», — сообщил поэт-песенник.

Юрий Лоза отметил, что нередко публика склонна наделять своих кумиров качествами, которыми они не обязательно должны обладать в реальной жизни.

«У нас к ней отношение очень трепетное. Мы почему-то смешиваем два образа: Пугачева-человек и Пугачева-артист. А люди, как правило, более многогранны. Я не думаю, что она одинаковая везде. Она — глубокий, большой человек, артистка, которая прожила долгую жизнь на эстраде. Нельзя однозначно сказать, что она вот такая. Она разная. Это касается не только Пугачевой, но и любого другого артиста», — пояснил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В завершение он подчеркнул, за что лично всегда уважал Примадонну.

«Я сам как творец всегда борюсь за автора. Почему Пугачева в моем понимании очень хорошая артистка? Потому что она никогда не прятала своих авторов, а все время говорила, что есть такие люди, которые сочинили для нее вот такие песни. В отличие от сегодняшних [артистов]. Если вы поищете песни Михайлова или Киркорова, вы не найдете авторов нигде. Эти исполнители пытаются сделать все, чтобы композиция принадлежала только им. Пугачева так себя не вела. Вот за это я ей благодарен», — подытожил Юрий Лоза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой трогательно поздравили артистку с днем рождения.