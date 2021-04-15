Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне

Певец Дима Билан и телеведущая Лариса Гузеева во время съемок очередного выпуска телешоу «ТикТок Талант» попробовали себя в новом качестве, сообщили ФАН в пресс-службе канала «Пятница!».

В четверг начинается последний отборочный тур вышеупомянутого шоу — первого такого на ТВ по поиску талантов. В ближайшее время победители отборочных туров встретятся в финале.

Они покажут свои таланты на большой сцене ведущим и членам жюри — Регине Тодоренко, Роману Каграманову, Билану, Гузеевой и, главное, — телезрителям, ведь именно последние решат, кто в итоге будет удостоен главного приза.

Во время съемок четвертого отборочного тура и просмотра работ одного из участников, исполняющего трюки на пилоне, Билан вдруг сам решил попробовать выполнить несколько элементов.

«Если позориться, то позориться по-крупному!» — признался он.

Однако это оказалось не так уж и просто, и певец просто повис в воздухе вниз головой.

А через несколько номеров уже Гузеева решила попробовать, как работает колесо Сира. В отличие от коллеги по жюри, ей удалось исполнить некоторые трюки с огромным обручем.

По правилам проекта «ТикТок Талант», судьи не влияют на судьбу участников. Финалистов и победителя будут выбирать зрители путем голосования в сервисе TikTok. Тот, кто окажется в результате лучшим, получит один миллион рублей.

По итогам голосования в предыдущих отборочных турах в финал попали: Кирилл Колесников из Санкт-Петербурга, Юлия Гарехт из Оренбурга, Влад Фефелов и Анна Зимоглядова из Белгорода, Гульсум Тулякова из Республики Башкортостан, Алина Харитонова из Челябинска, москвичи Арина Росс, Алина Подлужная, Жаннет Родзян и Александр Молчанов.

Новый выпуск шоу «ТикТок Талант» зрители могут увидеть в четверг, 15 апреля, на телеканале «Пятница!» в 19:00 по московскому времени.

Ранее Лариса Гузеева отказалась давать какие-либо советы «звездным» блогерам.