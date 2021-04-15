Студенческий друг Пугачевой клоун Марчевский: Она наша, цирковая

Российский артист цирка, депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский через ФАН передал привет советской и российской певице Алле Пугачевой из студенческой юности. Напомним, в четверг артистке исполнилось 72 года.

В 1969 тогда еще малоизвестная певица Алла Пугачева устроилась солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Там она познакомилась со своим будущим мужем — цирковым артистом, клоуном Миколасом Орбакасом.

Анатолий Марчевский, однокурсник Миколаса, был свидетелем на свадьбе пары. Он поделился с ФАН воспоминаниями о студенческих годах, когда они с эстрадной программой «Бумажный кораблик» гастролировали по областям средней полосы России вместе с Аллой Пугачевой.

«В московское цирковое училище Аллу Пугачеву пригласил педагог Юрий Белов. Тогда она для нас была просто Аллой, — вспоминает Марчевский. — Познакомились мы на втором курсе. Нас училось 15 человек на отделении клоунады, на нашем же курсе учился Миколас Орбакас. Они там познакомились и потом поженились, родилась Кристинка. Честно говоря, будучи студентами, мало кто понимал, кем мы станем…»

Собеседник ФАН отметил, что Юрий Белов обладал талантом видеть перспективу — именно он пророчил Пугачевой будущее великой певицы. Марчевский добавил, что певицу вполне можно причислить к цирковым.

Артист рассказал ФАН, что характер у Аллы Борисовны — серьезный. В нем, по словам Марчевского, и настойчивость, и упорство. Пугачева — «трудяга» с хорошим чувством юмора, подчеркнул артист.

«О том, что она была наша, цирковая, говорит один эпизод из нашей студенческой жизни, — поделился Марчевский воспоминаниями — Приезжаем мы со своей студенческой сборной в маленький городишко во дворец культуры. Алла аккомпанирует на пианино или рояле. А там нет ничего: ни пианино, ни рояля. Принесли баян. Алла говорит: «Я на баяне не играю, у вас хоть аккордеон есть?» Сказали: «Поищем по деревне». Принесли аккордеон небольшой. У нас усилитель был, микрофончик рядом стоял, она на ноги клавиши положила, а партнер растягивал меха аккордеона, чтобы воздух был».

На аккордеоне Алла Борисовна и сопровождала весь спектакль, а потом пела свои песни, добавил Марчевский.

«Это свойственно только цирковым — находить выход из любых положений. Поэтому мы абсолютно искренне и с большим уважением говорим, что она наша, цирковая», — подчеркнул собеседник ФАН.

Артист также добавил, что песня «Арлекино» из репертуара Пугачевой — не случайная.

«Арлекино — собирательный образ, веселый. Это, если можно так сказать, прототип Белого и Рыжего клоуна в манеже, Пьеро-Арлекино, один оптимист, другой пессимист. Алла всегда была оптимистом. Настоящий артист постоянно ставит задачи, решает, преодолевает все препятствия, а цель одна — нести людям радость».

Ранее знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс признался ФАН, что с большим удовольствием встретится с не менее знаменитой российской певицей Аллой Пугачевой, когда она прилетит на его родину.