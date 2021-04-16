Модельер Зайцев признался, что был рад работать с Пугачевой

Москва, 15 апреля. Художник-модельер Вячеслав Зайцев в беседе с корреспондентом ФАН поздравил Аллу Пугачеву с 72-летием.

«Я поздравляю Аллу с днем рождения и желаю ей здоровья, всегда благ душевных, счастья и удачи в семье. Здоровья и радости ее детям», — поделился пожеланиями Вячеслав Зайцев.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Платье-балахон Примадонны, которое стало ее визитной карточкой, придумал для нее в конце 70-х именно Зайцев. Идея наряда возникла у модельера, когда артистка должна была участвовать в Международном фестивале песни в польском Сопоте, но в то время она сильно комплексовала из-за фигуры — сильно поправилась. Вячеслав Зайцев нашел простое, но гениальное решение скрыть лишний вес певицы. Однако сама Пугачева не раз говорила, что просто не любит переодеваться во время выступлений и именно такое платье упрощало этот процесс.

Ранее Алла Пугачева призналась, что ее довела до слез песня Zivert и Басты.