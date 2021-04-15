Оттава, 15 апреля. Полиция Канады изъяла партию кокаину стоимостью 3,5 млн долларов у моста Голубая вода. Об аресте 25-летнего мужчины сообщило Канадское агентство пограничной службы на своей странице в Twitter.

@FrontiereCanRSO annonce la saisie d'environ 62 kg de cocaïne présumée au pont Blue Water #PointEdward. #ValeurMarchandeEstimée : 3,5 M $. Un résident de l'Ontario a été arrêté et accusé par @RCMPONT. Communiqué de presse -> https://t.co/3RaYfmQnqT pic.twitter.com/L58jBnNfCG — Serv frontaliers RSO (@FrontiereCanRSO) April 14, 2021

Канадские пограничники остановили коммерческий грузовой автомобиль на въезде на территорию страны через мост Голубая вода.

Автомобиль был отправлен на повторную проверку, в результате чего офицеры полиции обнаружили 62 кг кокаина общей стоимостью 3,5 млн долларов. По информации пограничной службы, мужчина из города Брамптон в Онтарио пытался совершить контрабанду наркотических средств из США в Канаду.

Полиция арестовала водителя и передала его Виндзорскому отделению Королевской канадской конной полиции, которое проводит расследование.

Мужчине предъявили обвинение в импорте контролируемых веществ и их хранении с целью продажи. Ожидается, что обвиняемый предстанет перед судом Сарнии в Онтарио 20 апреля.