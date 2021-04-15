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Водителя задержанного в Канаде грузовика с кокаином будут судить в Сарнии

Водителя задержанного в Канаде грузовика с кокаином будут судить в Нарнии

Оттава, 15 апреля. Полиция Канады изъяла партию кокаину стоимостью 3,5 млн долларов у моста Голубая вода. Об аресте 25-летнего мужчины сообщило Канадское агентство пограничной службы на своей странице в Twitter.

Канадские пограничники остановили коммерческий грузовой автомобиль на въезде на территорию страны через мост Голубая вода.

Автомобиль был отправлен на повторную проверку, в результате чего офицеры полиции обнаружили 62 кг кокаина общей стоимостью 3,5 млн долларов. По информации пограничной службы, мужчина из города Брамптон в Онтарио пытался совершить контрабанду наркотических средств из США в Канаду.

Полиция арестовала водителя и передала его Виндзорскому отделению Королевской канадской конной полиции, которое проводит расследование.

Мужчине предъявили обвинение в импорте контролируемых веществ и их хранении с целью продажи. Ожидается, что обвиняемый предстанет перед судом Сарнии в Онтарио 20 апреля.

«Канадское агентство пограничной службы вместе с Королевской канадской конной полицией неустанно работают, чтобы обеспечить безопасность в нашем обществе. Это является нашей главной целью. Наши сотрудники намерены предотвратить контрабанду товаров, в том числе наркотиков в стране» — заявил представитель Канадского агентства пограничной службы

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