Звезда «Универа» Стас Ярушин рассказал, как играл в КВН с Зеленским

Москва, 15 апреля. Известный актер и шоумен Станислав Ярушин поделился теплыми воспоминаниями, как играл за сборную КВН вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Своей карьере в кино и телевидении Ярушин обязан участию в популярной юмористической игре КВН. В свое время он выступал за команды «Уездный город» и «Лица уральской национальности». В сборной КВН актер играл вместе с Владимиром Зеленским, который с 2019 года является президентом Украины.

Ярушин признается, что никто из участников сборной тогда не предполагал, как повернется жизнь. Он с юмором отметил, что теперь ему, наверное, следует называть бывшего коллегу по КВН только по имени отчеству. По словам звезды «Универа», они с Зеленским отлично общались и в свои годы «хорошо потусили» вместе.

«Мы были на гастролях с командой 95 квартал, ездили в Ялту, дали концерт в Алуште. Было классное время», — с улыбкой рассказал Ярушин в Youtube-шоу «Ходят слухи».

По словам шоумена, Зеленский даже приглашал его в состав студии «Квартал-95», которая была основана на творческой базе одноименной команды КВН. Станислав Ярушин снялся в нескольких проектах «Квартала», однако постоянным участником группы так и не стал.

Не так давно Ярушин призналася, что ему регулярно задают вопросы об участии в шоу «Маска». Звезда сериала «Универ» открещивается от своей причастности к проекту, но его ответы неоднозначны.